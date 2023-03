Oscar 2023: Elvis è il più visto in streaming tra i nominati nella categoria Miglior Film

A quanto pare il film Elvis di Baz Luhrmann ha raggiunto numeri da capogiro, in termini di streaming, da quando è arrivato su HBO Max l'8 agosto 2022. I dati, in questo caso, li ha riportati Nielsen, confermando che si tratta del titolo più visualizzato in streaming sui servizi di abbonamento statunitensi tra quelli nominati nella categoria Miglior Film agli Oscar 2023.

Elvis: un'immagine di Austin Butler

Ovviamente la situazione non è del tutto accurata e in grado di dare certezze, anche perché Nielsen non tiene conto di tutte le piattaforme sul mercato quando calcola questi dati. È bene ricordare che il noto sito non prende in considerazione né i risultati raggiunti da Paramount+ (con Top Gun: Maverick) e né quelli di Showtime (con Everything Everywhere All at Once). Una dinamica del genere, esclude a prescindere l'assoluta certezza nei confronti degli Oscar 2023.

Oscar 2023: David Byrne tornerà sul palco della cerimonia per eseguire il brano This Is A Life

Parlando di Elvis, comunque, Nielsen riporta che nel periodo di circa sei mesi durante il quale il film della Warner Bros. è stato su HBO Max ha raccolto circa 2,7 miliardi di minuti di visualizzazioni. Un risultato sicuramente interessante che potrebbe sottolineare ancora una volta il valore di questa pellicola, anche a discapito delle lacune dello stesso sito, e della mancanza di dati più generali. Non ci resta che attendere dettagli più concreti in vista di una cerimonia che pare promettere tantissimo intrattenimento.