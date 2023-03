Oscar 2023: Come seguire la live con Movieplayer.it

Pronti a seguire la Notte degli Oscar 2023 con noi di Movieplayer.it? Ecco il nostro programma per la serata cinefila più importante dell'anno, in cui seguiremo e commenteremo live la premiazione della 95° edizione degli Academy Awards.

Finalmente ci siamo! Gli Oscar 2023 stanno per essere assegnati e noi siamo pronti a seguire l'evento in diretta, dalle 22 sul nostro canale Twitch, che trovate embeddato a seguire.

Una lunga maratona che inizierà con un pre-show dedicato a previsioni e chiacchiere tra noi della redazione e con i nostri ospiti in collegamento, proseguirà commentando il tappeto rosso e i look delle star, per poi concentrarsi sulla Notte degli Oscar vera e propria, con l'assegnazione dei premi e le inevitabili reazioni a caldo, tra soddisfazione e delusioni.

Oscar 2023, tutte le nomination: a sorpresa c'è anche l'Italia!

Programma della serata in compagnia della nostra redazione, rappresentata da Antonio Cuomo, Valentina Ariete, Erika Sciamanna, Damiano Panattoni, Gabriel Valenti, Giovanna Delvino.

Dalle 22:00 Pre-show con anticipazioni, giochi, previsioni e commenti in compagnia degli ospiti in collegamento.

Dalle 0:00 Sposteremo l'attenzione sul tappeto rosso e l'arrivo delle star alla cerimonia.

Dall'1:30 Commento in diretta alla Notte degli Oscar e l'assegnazione dei premi di questa edizione.

Al termine un rapido commento finale con riepilogo dei premi assegnati.

Restate sintonizzati per il programma completo della nottata che aggiorneremo man mano che la scaletta si andrà completando!