Onward guida il box office USA con solo 40 milioni, apertura deludente per Pixar

Apertura deludente per la pellicola Disney/Pixar Onward, incoraggiante coming of age che aiuta a credere in se stessi e nella magia che raggiunge la vetta del box office americano, ma incassa solo 40 milioni da 4.310 sale, con una media per sala di 9.280 dollari. Come mette in luce la recensione di Onward, il film racconta la storia di due fratelli che si gettano a capofitto in un'avventura incredibile per recuperare una gemma che gli permetterà di ricongiungersi col padre scomparso anni prima. Secondo gli esperti l'apertura lontana dai record segnati da Disney e Pixar in passato sarebbe dovuta più al film stesso che al timore per il Coronavirus che si sta diffondendo anche negli Stati Uniti.

Seconde di una posizione L'uomo invisibile, horror Universal con Elisabeth Moss che segna un incasso di 15,1 milioni di dollari arrivando a 52,6 milioni complessivi. Nel film, Elisabeth Moss interpreta Cecilia Kass, una donna perseguitata dall'Uomo Invisibile (parte affidata a Oliver Jackson-Cohen). Il film diretto da Leigh Whannell è ispirato sia all'opera di H. G. Wells, che all'omonimo film del 1933.

In terza posizione troviamo il debutto di Tornare a vincere, dramma sportivo che gode di una straordinaria performance di Ben Affleck nel ruolo di Jack Cunningham, ex campione di basket del liceo la cui dipendenza da alcool e droghe lo ha portato a perdere sua moglie e la sua famiglia. Come terapia di recupero, Jack sarà costretto a fare da allenatore alla sua vecchia squadra di basket del liceo e dovrà così affrontare i suoi vecchi demoni, provando a sconfiggerli una volta per tutte. Tornare a vincere incassa 8,5 milioni da 2.718 sale, con una media per sala di 3.127 dollari.

Dopo un esordio record, che gli ha permesso di diventare il film tratto da un videogioco con il maggior incasso di sempre nella prima settimana, Sonic Il Film perde due posizioni ed è ora quarto, ma incassa altri 8 milioni arrivando a un totale di 140,8 milioni di dollari. Come potete leggere nella recensione di Sonic Il Film, il lungometraggio racconta le peripezie di Sonic e del suo nuovo migliore amico Tom Wachowski (James Marsden), un agente del dipartimento di polizia di San Francisco. I due uniscono le forze per sconfiggere il malvagio Dottor Robotnik (Jim Carrey), intenzionato a conquistare il mondo.

Il richiamo della foresta, nuovo adattamento del classico di Jack London con Harrison Ford scivola al quinto posto e aggiunge 7 milioni a un incasso totale che raggiunge 57,4 milioni, poco per un film costato 135 milioni che si sta profilando come un grosso flop per Fox.