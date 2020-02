Ben Affleck ha avuto una vera crisi durante le riprese di Tornare a vincere

Ben Affleck sta per tornare nelle sale con il dramma Tornare a vincere, diretto da Gavin O'Connor. Il film affronta un tema che ha provocato una vera crisi nell'attore, durante le riprese. In Tornare a vincere infatti, la star interpreta un ex alcolizzato ed ex stella della pallacanestro al liceo che torna controvoglia nella sua scuola nel ruolo di coach. Il personaggio di Affleck affronta anche il problema di come le conseguenze della dipendenza abbiano rovinato il suo matrimonio.

"Quando abbiamo iniziato a preparare il film, Ben è andato in rehab. Ha avuto una specie di ricaduta. Quindi stavamo preparando il film mentre era in riabilitazione e pensavamo che sarebbe crollato" ha ricordato Gavin O'Connor "Ma voleva ancora farlo. Quando è uscito, era incredibilmente grezzo e vulnerabile e penso fosse un po' perso solo per il fatto di dover affrontare i demoni".

E durante una specifica sequenza per Ben Affleck è stato semplice attingere dal proprio vissuto. Quando Jack (Affleck) chiede scusa a sua moglie l'attore ha avuto un crollo. Gavin O'Connor ha continuato a girare:"Probabilmente era il secondo ciak, Ben ha avuto un crollo. Ho i brividi a pensarci; è stato come se la diga si fosse rotta e fosse uscito tutto. Ricordo solo la crew, tutti erano raggelati, guardandolo mentre si apriva. Era ovviamente reale. Molte cose che probabilmente aveva da dire nella sua vita o forse aveva detto, non lo so".

Ben Affleck e Jennifer Garner hanno annunciato la separazione nel 2015 e hanno divorziato ufficialmente nel 2018. Durante il recente tour promozionale, Ben Affleck ha definito più volte il divorzio come uno dei più grandi rimpianti della sua vita.