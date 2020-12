Onward - Oltre la magia in blu-ray, la recensione: un video strepitoso e la sorpresa degli extra

Onward - Oltre la magia: un'immagine

La scorsa estate ha avuto davvero troppo poco tempo per mettersi in mostra nelle sale, per i motivi che purtroppo tutti sappiamo. Motivo in più, come vedremo nella recensione di Onward - Oltre la magia in blu-ray, per recuperare adesso in homevideo il film Pixar diretto da Dan Scanlon, una sorta di curioso fantasy con tanto di character design molto particolare. La vicenda infatti è ambientata in un immaginario mondo fantastico, nel quale due fratelli elfi adolescenti affascinati dalla magia, ricevono dalla madre in dono un bastone magico che il padre morto anni prima aveva riservato per loro.

Onward - Oltre la magia: una scena del film d'animazione

Attraverso un incantesimo, i due potranno portare in vita per un giorno il loro papà. L'operazione però riuscirà a metà e sarà l'innesco per mille avventure tra azione e forti emozioni, in tipico stile Pixar, il tutto condito dal solito eccezionale livello tecnico. Motivo in più per recuperare Onward - Oltre la magia in blu-ray, un prodotto targato Walt Disney Studios Home Entertainment, dal solito eccellente livello tecnico, ma stavolta con una sorpresa in più: un nutrito pacchetto di contenuti speciali, tanto che l'edizione è a due dischi.

Un video stellare che esalta la tecnica Pixar

L'aspettativa del video in HD per un prodotto di animazione è sempre altissimo, figurarsi quando parliamo della Pixar. Poteva quindi Onward - Oltre la magia tradire le attese? Assolutamente no. Anche in questo caso il blu-ray sfodera un video fantastico, capace di esaltare le immagini in tutto il loro splendore, dai dettagli incisivi e raffinati a un croma esplosivo e brillante in qualsiasi condizione di luminosità. I personaggi del film sono molto particolari nel design, e proprio queste loro caratteristiche peculiari sono riprodotte in maniera superba con una miriade di particolari a sottolinearne l'estrema cura nella realizzazione.

Onward: una scena del film animato

Stessa cosa per le ambientazioni ricchissime di curiosità anche piccole, per gli abiti e per il resto degli elementi. Anche i dettagli nelle ombre nelle scene più scure restano ben percepibili. Il quadro insomma è di una nitidezza esemplare, la sensazione di profondità è sempre notevole mentre, come detto, il croma presenta colori brillanti con esplosioni molto suggestive negli incantesimi magici.

Onward - Oltre la magia: un frame del film

Audio suggestivo e coinvolgente, ma i bassi non mordono

Onward: un'immagine del film

Di alto livello, ma leggermente meno convincente l'audio. Sia chiaro, il Dolby Digital Plus 7.1 italiano, e ancora di più il DTS HD 7.1 inglese, offrono un intenso coinvolgimento per lo spettatore, perché non mancano suggestivi effetti panning e un'attività decisamente frizzante per i surround. Ma considerata la mole di azione e di vicende che scorrono sullo schermo, potenzialmente devastanti sul piano sonoro, ci saremmo aspettati una risposta in fascia bassa decisamente più rombante e aggressiva, mentre invece il sub si limita più che altro a un buon compitino, senza tirar fuori però le unghie.

Onward: una scena del film Pixar

Il resto è invece di grande qualità, tra dialoghi cristallini e dal buon timbro, e una spazialità piuttosto ampia e capace di offrire un'ottima immersione: basti pensare a quando il protagonista durante una lezione di guida tenta di immettersi in autostrada, oppure i riti magici, gli inseguimenti e altro ancora, tutti momenti dotati di ampiezza, dinamica e ricchezza di effetti.

Che bella sorpresa: 90 minuti di extra sui due dischi

Onward: una scena del film

Una sorpresa molto positiva arriva dal reparto extra, di solito non proprio abbondante nei prodotti Disney. Qui invece troviamo dei contenuti sul disco del film, e addirittura un disco bonus con altri contributi, per un totale di circa 90 minuti di materiale. Nel disco del film troviamo innanzitutto il commento del regista Dan Scanlon e del produttore Kori Rae, quindi Alla ricerca della storia (9'), featurette nella quale si esplora la vicenda, i personaggi e i temi del film. Sempre su questo disco troviamo anche Cittadini di New Mushroomton (10'), su come costruire un mondo fantasy moderno e i personaggi che lo abitano, compreso il design dei personaggi principali e le loro caratteristiche.

Onward: una scena del film Pixar

Sul secondo disco dedicato tutto ai bonus troviamo ben 29' e mezzo di scene eliminate, poi a seguire Ardore nel cuore (7' e mezzo) sulla costruzione dei personaggi e dela magia, Dragon High (6' e mezzo) sulla realizzazione della sequenza d'azione principale, Mago Rock (6' e mezzo) sulla colonna sonora e Il Fantasy è il nostro destino (2' e mezzo) con cast e troupe a raccontare il loro amore per il genere Fantasy. A chiudere la sezione Trailer e promo con la featurette Gemme Magiche (3'), e poi una serie di teaser o trailer in inglese, giapponese, ucraino e spagnolo (in tutto 11').