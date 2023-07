ONE PIECE, il cast originale dell'anime commenta il live-action Netflix

Manca ormai davvero poco all'arrivo di ONE PIECE in formato live-action su Netflix, e per ingannare l'attesa, scopriamo cosa ne pensa il cast di doppiatori originale dell'anime della serie delle proprie controparti sullo schermo.

I pirati stanno arrivando (in versione live-action)

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

Dal 31 agosto One Piece arriverà in carne e ossa in tv con la serie capitanata da Matt Owens e Steve Maeda, e ci presenterà, oltre a un nuovo modo di vivere le avventure narrate da Eiichiro Oda, anche un nuovissimo cast.

Ma se sullo schermo e nella versione originale americana dello show vedremo e sentiremo i rispettivi interpreti dei Mugiwara annunciati per il progetto, in giapponese abbinati ai loro volti udiremo delle voci piuttosto familiari... Quelli dei doppiatori storici dell'anime! E proprio questi ultimi hanno recentemente commentato l'operato delle loro più giovani controparti e l'intera operazione portata avanti da Netflix, come riporta anche Comicbook. Cosa avranno avuto da dire?

ONE PIECE, buon compleanno Luffy! Il cast del live-action Netflix presenta il protagonista della serie (VIDEO)

Luffy - Mayumi Tanaka --> Iñaki Godoy

"Ho interpretato Luffy per più di 23 anni, ma credo che tutti i fan portino Luffy nel loro cuore. In questo caso, la versione live-action interpretata da Iñaki è molto divertente e simpatica, e sembra proprio Luffy! E anche io avrò modo di doppiare Luffy nel live-action (nella versione giapponese), sono davvero felice. Con One Piece, il significato delle parole e il modo in cui le percepiamo noi sono diverse a seconda della situazione e della posizione. Scopriremo sempre qualcosa di nuovo ascoltandole ancora e ancora. E sarei felice se le persone che non hanno ancora avuto contatti con il mondo di One Piece, a prescindere dall'età e dal sesso, volessero diventare nostri nakama di One Piece d'ora in avanti".

ONE PIECE, Luffy incontra Luffy: Iñaki Godoy e Mayumi Tanaka protagonisti di un divertente video

Zoro - Kazuya Nakai --> Mackenyu

"Da quando ho sentito dire per la prima volta che Mackenyu avrebbe interpretato Zoro nella versione live-action, mi son fatto domande sul doppiaggio. Quale format funzionerebbe meglio per gli spettatori? A essere onesti, sono stato contento quando hanno deciso di riprendere me [per il doppiaggio giapponse]. La verità è che voglio farlo perché si tratta di Zoro. Ma farò del mio meglio per riuscire a stare al passo con il fascino di Mackenyu e del suo Zoro davvero fighissimo".

ONE PIECE, il cast del live-action si riunisce per cena... Ma dov'è Zoro? (FOTO)

Nami - Akemi Okamura --> Emily Rudd

"Quando ho saputo che stavano realizzando la versione live-action, ho subito pensato di volermi imbarcare anche in quest'avventura nel mondo live-action! E sono davvero felice di poter tornare [nel doppiaggio giapponese] e sperimentare di nuovo il primo incontro con la ciurma! Dimenticatevi le avventure che abbiamo avuto finora, e guardiamo al mare di avventure che si dipana dinnanzi a noi con sentimenti del tutto nuovi!".

ONE PIECE, i Mugiwara all'arrembaggio nelle foto dal live-action Netflix; la reazione del cast al trailer

Usop - Kappei Yamaguchi --> Jacob Gibson

"Il live-action di One Piece è un po' diverso dall'anime e il manga, ma rimane fedele al materiale di base e allo spirito dell'opera, ed è un mondo che tutti vorranno vedere! Hanno realizzato un live-action di One Piece davvero incredibile!".

One Piece, Taz Skylar è già un perfetto Sanji per il live-action Netflix: guardate che calci! (VIDEO)

Sanji - Hirata Hiroaki --> Taz Skylar

"Mi dispiace un po' per Taz Skylar, ma in Giappone, ci sono state tante versioni di fantastici Sanji che hanno dovuto lavorare sodo per cercare di riuscire ad essere all'altezza delle mie battute goffe in vari contesti. Ma farò del mio meglio per doppiare Taz e fare ammenda. Portiamo in scena il miglior tag team e lasciamo senza parole Mackenyu e Kazuya [facendo riferimento alla storica rivalità Zoro-Sanji]!".