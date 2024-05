One Piece, svelati i dettagli sui nuovi personaggi che debutteranno nella Stagione 2

Mentre procedono i lavori di pre-produzione della Stagione 2 di One Piece, lo show ci ha dato già un primo assaggio su almeno un nuovo personaggio della serie attraverso un video diffuso pochi giorni fa e adesso sembra aver fatto lo stesso con il resto del cast.

Nel corso della giornata è trapelato online un nuovo bando di casting di Netflix che riporta un totale di sette nuovi personaggi che si uniranno a One Piece nella seconda stagione. Alcuni personaggi potrebbero sorprendervi, ma i fan di One Piece erano già certi che la principessa Vivi sarebbe stata presente nella lista.

La principessa Vivi

Secondo il bando, per Vivi la produzione è alla ricerca di un'attrice che possa interpretare una "personaggio femminile (17-20), mediorientale/nordafricana o sudasiatica". Considerando ciò che sappiamo del regno Arabasta, questo casting ha perfettamente senso. La regione desertica si ispira all'iconografia del Medio Oriente, quindi la serie ha tutta l'intenzione di trovare un'attrice che possa rappresentare la regione.

Gli altri personaggi del bando

Per quanto riguarda gli altri casting, sembra che Nico Robin sia un altro dei candidati a debuttare nei nuovi episodi. L'eroina è una figura importante in One Piece, ma durante la saga Arabasta, la combattente viene presentata come Miss All Sunday. Si legge che Netflix sia interessata ad attori di "sesso femminile (20-39 anni) di etnia ispanica/latino". Naturalmente, il personaggio avrà molto altro da fare in One Piece oltre alla saga Arabasta, poiché Nico Robin diventerà un membro dell'equipaggio di Luffy.

Gli altri ruoli elencati nel bando includono Smoker, Tashigi, Mr. 5, Crocus e Miss Valentine. Guardando questo elenco, qualcuno potrebbe rimanere sorpreso da Crocus, ma il personaggio ha fatto il suo debutto nell'arco della Montagna Rovesciata. È Crocus a ripescare la ciurma di Cappello di Paglia dal Laboon della balena e a consegnare a Nami un dono che promette di guidare i pirati attraverso la Linea Rossa fino alla Rotta Maggiore.