ONE PIECE, buon compleanno Luffy! Il cast del live-action Netflix presenta il protagonista della serie (VIDEO)

Nel giorno del compleanno del suo protagonista, il cast del live-action Netflix di ONE PIECE ci presenta Monkey D. Luffy in un simpatico video.

I fan di ONE PIECE continuano ad attendere con trepidazione il debutto del live-action su Netflix, e nel frattempo è di nuovo giunto quel momento dell'anno... Quello in cui si augura il meglio nel giorno del suo compleanno, 5 maggio, a uno dei protagonisti più amati degli shonen, Monkey D. Luffy! E questa volta è proprio il cast della serie Netflix a festeggiarlo con un simpatico video.

Sul sito e sugli account ufficiali di Netflix è infatti disponibile un video intitolato "Chi è Monkey D. Luffy", nel quale gli interpreti dei Mugiwara Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), , /PEOPLE, Jacob Romero Gibson (Usopp) e [PEOPLE=/personaggi/taz-skylar_467234/]Taz Skylar">Emily Rudd/PEOPLE, Jacob Romero Gibson (Usopp) e [PEOPLE=/personaggi/taz-skylar_467234/]Taz Skylar (Sanji) spiegano come pronunciare correttamente il nome di colui che sogna di diventare il Re dei Pirati.

Le avventure di Luffy e degli altri personaggi del manga nato dalla fantasia di Eiichiro Oda arriveranno quest'anno sui nostri schermi in versione live-action grazie a Netflix, che ormai da diversi anni, come ci ha ricordato lo stesso autore di ONE PIECE con una lettera, si sta prodigando per offrirci un prodotto di qualità che possa soddisfare tutti, dal Maestro Oda ai fan della serie, e anche chi di questo titolo ne ha solo sentito parlare.

ONE PIECE, lo showrunner del live-action rivela il suo personaggio preferito nella serie Netflix

Ideato da Matt Owens e Steve Maeda, co-showrunner della serie, il live-action di One Piece è finalmente visibile all'orizzonte, anche se non abbiamo ancora una data precisa per il suo approdo su Netflix.

Voi quanto hype avete?