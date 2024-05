Hawkeye, pronti per la Stagione 2? Sarà ispirata a questo adrenalinico film d'azione

Anche se non si è più parlato del futuro di Hawkeye, soprattutto dopo il terribile incidente che è quasi costato la vita a Jeremy Renner, sembra che qualcosa si stia muovendo in quel fronte e un rinnovo per una Stagione 2 sarebbe vicinissimo.

Secondo l'insider MyTimeToShineHello su X, i Marvel Studios, sotto la nuova denominazione Marvel Television, starebbero sviluppando una seconda stagione di Hawkeye. Secondo lo scooper, inoltre, il fratello di Clint, Barney, avrà un ruolo importante e la stagione sarà ispirata a The Raid, con Kate e Clint bloccati in un unico luogo e costretti a trovare un modo per uscire sani e salvi.

Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld in una scena

Chi è Barney Barton?

Per chi non segue i fumetti, Barney è il fratello maggiore di Clint ed è un antagonista del Vendicatore. È un ex agente dell'FBI altamente addestrato ed è un abile tiratore, un atleta eccezionale e un abile combattente corpo a corpo con riflessi incredibili. In seguito è stato addestrato da Buck Chisholm, lo stesso uomo che aveva addestrato Occhio di Falco, per diventare un arciere altamente qualificato che mostra una precisione straordinaria.

Diventerà noto come Trickshot. Con questo alias, Barney utilizza una varietà di frecce affilate come un rasoio, tra cui frecce a trucchi come le frecce esplosive e le frecce bola.

L'incidente di Jeremy Renner

Subito dopo la sua uscita, Hawkeye è stata candidata agli Emmy nella categoria "Serie limitata", il che suggeriva che i Marvel Studios non avevano intenzione di continuare con la serie. Detto questo, le cose possono sempre cambiare.

Il potenziale rinnovo dello show per una seconda stagione ha dovuto fare i conti con il recente incidente di Jeremy Renner con lo spazzaneve. All'inizio del 2023 l'attore ha riportato gravi ferite mentre cercava di evitare che il suo spazzaneve investisse suo nipote. Renner è stato trascinato sotto il veicolo e travolto mentre cercava di fermare o deviare il Pistenbully. Sebbene Renner sia sopravvissuto allo straziante incidente, è stato necessario sottoporsi a due interventi chirurgici e a un ricovero di due settimane in un'unità di terapia intensiva.

Hawkeye, Jeremy Renner e l'ultimatum alla Marvel: "Voglio stare di più con mia figlia"

Nel gennaio 2024, quasi un anno dopo l'incidente, Renner ha fatto notevoli progressi nel suo percorso di recupero, tornando persino a camminare dopo aver subito fratture in 30 ossa. Nel corso dell'anno è tornato sul set per la terza stagione di Mayor of Kingstown.