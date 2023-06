ONE PIECE, i Mugiwara all'arrembaggio nelle foto dal live-action Netflix; la reazione del cast al trailer

La Ciurma di Cappello di Paglia è pronta a salpare all'avventura nelle nuove immagini dall'attesissimo live-action Netflix di ONE PIECE, e il cast si entusiasma guardando il trailer.

Il live-action di ONE PIECE si è finalmente mostrato in un primo teaser trailer, rendendo la serie Netflix uno dei titoli più chiacchierati di TUDUM. E mentre nuove immagini della Ciurma di Cappello di Paglia sono state condivise nelle ultime ore, l'account ufficiale di ONE PIECE Netflix ci ha fatto vedere anche la reazione del cast alla visione del trailer.

Ora che possiamo dire di aver avuto un vero assaggio di ciò che sarà il live-action Netflix di One Piece, non possiamo fare altro che attendere nuovi contenuti promozionali sino al 31 agosto, giorno in cui debutterà la prima stagione della serie su Netflix.

ONE PIECE, scopriamo gli autori di ogni episodio per il live-action Netflix

Nel frattempo, Netflix ha pensato bene di tenerci buoni con nuove still provenienti dal trailer, da cui riprende alcuni dei fotogrammi salienti, e con una video reaction del cast principale dello show (Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar) alla visione di questo primo filmato.

Come potete vedere, i giovani interpreti si sono entusiasmati, divertiti e commossi nel vedere il risultato dei loro sforzi, e di tanti anni di lavorazione dello show, che ricordiamo è in fase di sviluppo da diverso tempo, sotto la supervisione di Eiichiro Oda.

E a voi, è piaciuto il trailer del live-action di ONE PIECE? E cosa ne pensate del cast?

ONE PIECE approderà il 31 agosto su Netflix.