ONE PIECE, scopriamo gli autori di ogni episodio per il live-action Netflix

Pronti a salpare all'arrembaggio con ONE PIECE? Non sappiamo ancora quando, di preciso, l'atteso live-action targato Netflix farà il suo debutto nel catalogo del servizio streaming (forse sarà agosto il mese di ONE PIECE?), ma nella mente dei fan prende sempre più forma grazie a ogni piccola informazione che trapela al riguardo, come la lista degli autori di ogni episodio.

A riportarla è Murphy's Multiverse, che segnala gli ultimi aggiornamenti in merito da parte della WGA (Writer's Guild of America).

L'associazione, infatti, avrebbe reso noti gli sceneggiatori di 7 di 8 episodi di One Piece, con il quarto curiosamente assente (di fianco appare la sigla TBA, acronimo di To Be Announced ovvero "ancora da annunciare").

Episodio 1 - Teleplay a cura di Matt Owens & Steven Maeda

Episodio 2 - Scritto da: Ian Stokes

Episodio 3 - Scritto da: Matt Owens & Damani Johnson

Episodio 4 - Scritto da: TBA

Episodio 5 - Scritto da: Laura Jacqmin

Episodio 6 - Scritto da: Steven Maeda e Diego Gutierrez

Episodio 7 - Scritto da: Tiffany Greshler & Ian Stokes e Allison Weintraub & Lindsay Gelfand

Episodio 8 - Scritto da: Matt Owens & Steven Maeda

Tra i principali autori troviamo gli ideatori e showrunner della serie Netflix, Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage) e Steven Maeda (X-Files, Lost), che insieme si sono occupati del pilot e dell'ottavo episodio - da notare come sia ndicato teleplay nel primo caso, a differenza degli altri - e poi, separatamente, del terzo e del sesto episodio.

Il quarto episodio, come abbiamo già detto, è per ora un'incognita da questo punto di vista, mentre tra gli altri autori abbiamo Ian Stokes (Luke Cage, Teen Wolf), Damani Johnson (Salvation, Star Wars: The Bad Batch), Laura Jacqmin (We Broke Up, Get Shorty), Diego Gutierrez (Buffy, Senza Traccia), Tiffany Greshler (Helix, Underground), Allison Weintraub (The Umbrella Academy, Supergirl) e Lindsay Gelfand (The Umbrella Academy, Supergirl).

Per giudicare il loro operato, tuttavia, dovremo attendere il momento del 2023 in cui ci verrà finalmente mostrata la prima stagione di ONE PIECE.