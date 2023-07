ONE PIECE, Luffy incontra Luffy: Iñaki Godoy e Mayumi Tanaka protagonisti di un divertente video

L'interprete di Luffy nel live-action Netflix di ONE PIECE Iñaki Godoy e la storica doppiatrice del personaggio nell'anime Mayumi Tanaka si sono incontrati, come mostra questo simpaticissimo video (in cui viene fatto anche un annuncio riguardo allo show).

Cosa succede quando Luffy incontra Luffy? Le vie di ONE PIECE sembrano essere infinite, ma anche capaci di incrociarsi tra loro. È questo il caso del live-action Netflix e dell'anime, che oltre ad aver visto insieme in un divertente video gli interpreti di Luffy, Iñaki Godoy e Mayumi Tanaka, avranno un altro trait d'union che li avvicinerà ancora di più.

ONE PIECE: anime e live-action si incontrano

I protagonisti del live-action Netflix di ONE PIECE sono nel mezzo del tour promozionale della serie, e come anticipato, in occasione dell'Anime EXPO ci è stata regalata qualche imperdibile chicca... Come il video dell'incontro tra il Luffy in carne e ossa Iñaki Godoy e la storica doppiatrice del personaggio nell'anime, Mayumi Tanaka.

Poco dopo è stato inoltre condiviso un simpatico video reaction dello stesso filmato da parte del cast, che si è particolarmente entusiasmato nel momento in cui Tanaka ha posato sul capo di Godoy l'iconico cappello di paglia in un simbolico gesto di passaggio del testimone.

Nella stessa occasione sono stati poi fatti due annunci relativi al doppiaggio giapponese e spagnolo: la versione nipponica del live-action vedrà tra i suoi doppiatori le voci originali dei Mugiwara, mentre quella in lingua spagnola vedrà Iñaki Godoy e Taz Skylar (entrambi in grado di parlare fluentemente sia inglese che spagnolo) doppiare i personaggi di Luffy e Sanji.

Il live-action di ONE PIECE

Ideato da Matt Owens e Steve Maeda, entrambi showrunner del progetto, il live-action di One Piece per ora è composto da una prima stagione di 8 episodi che arriverà il 31 agosto su Netflix.

Nel cast, oltre ai già citati Godoy e Skylar vedremo tra gli altri anche Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Jeff Ward, Peter Gadiot, McKinley Belcher III, Milton Schorr, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Alexander Maniatis, Grant Ross, Vincent Regan, Morgan Davies, Celeste Loots e Steven Ward.