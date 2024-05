The Witcher 4: Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia nelle foto leaked

Dopo aver visto la controfigura di Liam Hemsworth in azione, le nuove foto leaked dal set di The Witcher 4 mostrano finalmente il nuovo interprete di Geralt di Rivia in azione.

Con la terza stagione di The Witcher, Henry Cavill ha detto addio a uno dei suoi ruoli più apprezzati dai fan, spingendo i produttori a cercare un sostituto all'altezza.

Ed eccolo impegnato sul set! Nelle foto diffuse sui social media Liam Hemsworth, nei panni di Geralt, combatte con Vilgefortz (Mahesh Jadu), i due sembrano ricreare una scena della terza stagione che ha visto il mago emergere vittorioso dallo scontro. C'è anche un'immagine di Geralt con indosso la sua classica armatura del Lupo Bianco.

Le differenze tra Henry Cavill e Liam Hemsworth

Nonostante l'ovvio cambiamento di aspetto che deriva dal cambio di attore, il Witcher di Liam Hemsworth potrebbe differire dalla versione di Cavill anche in altri aspetti, come la voce e il comportamento. Il suo abbigliamento nelle nuyove foto sembra simile a quello indossato da Cavill nelle stagioni precedenti.

Oltre a Hemsworth, la quarta e penultima stagione di The Witcher vedrà il ritorno di Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer di Vengerberg, Freya Allan nel ruolo della Principessa Ciri, Laurence Fishburne nel ruolo di Regis e Joey Batey nel ruolo di Jaskier.

Durante una recente intervista con Collider, la co-protagonista Freya Allan ha ammesso di non vedere l'ora di scoprire cosa porterà Liam Hemsworth nel ruolo, ma è anche preoccupata delle reazioni dei fan nei suoi confronti:

"Non voglio parlare per lui, ma da quello che ho capito, sento che ci metterà tutto se stesso. Si è allenato. Mi dispiace per lui, onestamente, perché, numero uno, quella fanbase può essere molto offensiva, e non è la situazione ideale per assumere il ruolo di qualcun altro. Ma sono davvero entusiasta di vedere cosa farà. Ed è un ragazzo così adorabile. Spero solo che la gente gli conceda il tempo necessario."