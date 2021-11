ONE PIECE, il cast del live-action si riunisce per cena... Ma dov'è Zoro? (FOTO)

Il cast del live-action di ONE PIECE si è riunito per una cena tra pirati, documentata con delle foto su Instagram, ma dov'è finito l'interprete di Zoro?

Se volevate un'ulteriore prova del fatto che il cast del live-action di ONE PIECE targato Netflix fosse stato scelto ad hoc, ora l'avete: come si può vedere anche su Instagram, infatti, due giorni fa è avvenuta una reunion alquanto rivelatrice.

Nelle scorse ore, gli interpreti di Luffy, Nami, Usopp e Sanji - Iñaki Godoy, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar - sono andati a fare compere per la città di Cape Town, e tra le altre cose si sono procurati gli ingredienti per una succulenta cenetta preparata proprio dall'attore che presterà il volto al cuoco della Ciurma di Cappello di Paglia.

Cenetta che, come si vede dall'ultimo post di Skylar, i ragazzi si sono goduti, tutti insieme appassionatamente... O almeno, quasi tutti.

All'appello sembra infatti mancare Mackenyu, l'interprete di Zoro, che non figura né nelle foto, né nelle precedenti storie.

La sua assenza ha subito dato il via a uno stuolo di commenti da parte dei fan, che non hanno certo l'occasione di tirar fuori la battuta perfetta per l'occasione, giocando sul pessimo senso dell'orientamento dello spadaccino della ciurma.

"E Zoro? Si è perso di nuovo?" è stato infatti il ritornello tra gli utenti, ma a quanto pare anche lo stesso cast è stato al gioco.

Tra i commenti potete infatti trovare un messaggio di Mackenyu in cui scrive "Qualcuno deve venirmi a prendere, non ho idea di dove sono finito!" al quale Skylar ha prontamente risposto, molto "alla Sanji" "Tranquillo amico, ti abbiamo tenuto un piatto in frigo. Ti daremo da mangiare quando riuscirai ad arrivare".

E se Godoy a.k.a. Luffy ha dato un 10/10 di gradimento per la cena a Skylar nei commenti, noi diciamo che un bel 10/10 per l'immedesimazione se lo meritano già tutto, non trovate?