Terminator: dimenticate John Connor, il franchise sbarca a Tokyo nelle prime immagini dell'anime

Grazie a Entertainment Weekly possiamo dare un'occhiata alle prime immagini di Terminator Zero, serie anime basata sul franchise cinematografico creato da James Cameron, che per l'occasione "sbarcherà" a Tokyo.

La serie è stata sviluppata da Mattson Tomlin, sceneggiatore di The Batman 2 e Project Power, ed è stata sviluppata da Netflix, Skydance e dallo studio d'animazione Production I.G. Per convincere i produttori a dare il via libera, Tomlin nella sua proposta ha inserito alcune sequenze ambientate proprio a Tokyo.

Il suo primo passaggio nella sceneggiatura della Stagione 1 prevedeva una sequenza in cui la violenza scoppiava in tutta Tokyo, spingendo i cittadini a imbracciare le armi da fuoco. "I miei partner alla Production I.G sono tornati e hanno detto: 'Ehi, allora... non ci sono armi [in Giappone]. Se avessimo bisogno di una pistola, non sapremo dove prenderla'. Per me è stato un momento così sbalorditivo, del tipo 'Oh, wow, sono un americano'".

Terminator Zero: prime immagini dell'anime Netflix

Terminator Zero: prime immagini dell'anime Netflix

Un Terminator lontano dalla tradizione

Questo esempio è una buona indicazione di come Terminator Zero si discosti da ciò che il pubblico si aspetta da questo franchise. Non si tratta più di irrompere nell'auto di un vicino per prendere la pistola che si trova per caso nel vano portaoggetti, ma di combattimenti con la spada con un Terminator che ha lame al posto delle braccia.

"C'è anche una certa atmosfera alla Taxi Driver, in stile Travis Bickle", ha aggiunto Tomlin, riferendosi all'iconico personaggio di Robert De Niro nel film di Martin Scorsese. "Se dovessi combattere contro un Terminator e non avessi armi, cosa potrei inventare?".

Terminator Zero: prime immagini dell'anime Netflix

Dimenticatevi John e Sarah Connor

La più grande deviazione dell'anime rispetto alla saga, tuttavia, è la mancanza dei Connor, ovvero Sarah e John. Terminator Zero abbandonerà i volti principali del franchise per concentrarsi su una serie di personaggi del tutto originali.

"Penso che sia giunto il momento di dedicarsi a nuovi personaggi e di non affrontare un'altra saga di John e Sarah Connor", ha dichiarato Tomlin. "Ci sono molti richiami agli altri film. I fan che conoscono bene quelle pellicole faranno il meme di Leo DiCaprio in C'era una volta a Hollywood, ma non sarà così scontato come John Connor che irrompe in scena, perché John Connor non ci sarà".

Terminator Zero, trama e data d'uscita

La serie si svolge principalmente in Giappone nel 1997, alla vigilia del Giorno del Giudizio, il momento cruciale in cui la rete di intelligenza artificiale militare di Skynet prende coscienza di sé, dando vita a una guerra decennale tra un esercito infinito di macchine e i sopravvissuti umani.

Ci sono ancora le caratteristiche familiari di Terminator: un soldato di questo futuro infernale viene mandato indietro nel tempo per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee, che sta lavorando per lanciare un sistema di I.A. concorrente a Skynet. Un'implacabile macchina assassina sotto le spoglie di un umano gli dà la caccia, mettendo in pericolo anche i suoi tre figli.

Tutti gli episodi di Terminator Zero arriveranno su Netflix il 29 agosto prossimo.