One Piece, l'interprete di Luffy non vede l'ora di girare queste 3 scene dell'anime

Visto che la seconda stagione di One Piece è in fase di preparazione e che presto inizieranno le riprese, la star principale e interprete di Luffy, Inaki Godoy, ha potuto svelare le tre scene che non vede l'ora di girare sul set.

Il remake in live-action di One Piece di Netflix è stata considerata uno degli adattamenti di maggior successo di una serie anime, e non è un'impresa facile se si considera quanto l'anime originale sia vasto e complesso nel suo svolgimento.

L'attore Inaki Godoy, che interpreta Monkey D. Luffy nella serie, ha rivelato tre scene importanti dell'anime che gli piacerebbe ricreare in live-action.

One Piece: una scena delle serie TV

Sebbene Godoy abbia ammesso che ci sono ben più tre sole scene che vorrebbe adattare, ha scelto le sue tre preferite: l'addio di Vivi alla fine dell'arco di Alabasta, la scena "Voglio vivere" di Nico Robin nell'arco di Ennies Lobby e l'intero arco di Marineford.

Molti fan dell'anime concorderanno sul fatto che si tratta di momenti fantastici della serie. Ma sono anche molto lontani dal punto in cui si trova attualmente la narrazione del live-action. La prima stagione, composta da soli otto episodi, ha fatto un buon lavoro nel coprire un buon numero di archi.

Cosa vedremo nella Stagione 2?

La prima stagione si è conclusa con l'arco di Loguetown e l'arco delle Isole Polestar e con Luffy e Shanks che festeggiavano il fatto che il primo avesse finalmente il suo manifesto di ricercato e con i Cappelli di Paglia che salpavano per la Rotta Maggiore. Il momento di gioia è stato interrotto da un teaser che mostrava una figura misteriosa che usava un sigaro per bruciare il manifesto di Luffy.

ONE PIECE, chi sarà Ace nella seconda stagione del live-action Netflix? I fan credono di averlo scoperto

Netflix non ha condiviso dettagli ufficiali per la Stagione 2, ma lo streamer ha pubblicato un video per celebrare il 25° anniversario dell'anime One Piece che si può considerare come il primo teaser. Se quello che abbiamo visto nel video è davvero un indizio - una torta che assomiglia a una candela e lo stoppino a forma di numero tre - allora la seconda stagione della serie di successo seguirà l'arco Arabasta, che vede protagonista il sindacato criminale Baroque Works.