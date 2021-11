One Piece, Taz Skylar è già un perfetto Sanji per il live-action Netflix: guardate che calci! (VIDEO)

Taz Skylar, l'interprete di Sanji nel live-action di One Piece targato Netflix è già pronto a scalciare a destra e sinistra nei panni del cuoco dei Mugiwara, come si vede anche in questo video.

Ora che il cast principale del live-action Netflix di One Piece è stato annunciato, i giovani attori che porteranno in vita i primi membri dei Mugiwara non si devono più "nascondere", e possono mostrare a tutti perché sono stati scelti per il ruolo. Come Taz Skylar, l'interprete di Sanji, che sfoggia i suoi potenti calci in questo video di allenamento.

Questa settimana è grande festa nel fandom di ONE PIECE: non solo l'anime in Giappone ha raggiunto quota 999 episodi, pronto a segnare nei prossimi giorni lo storico traguardo dei 1000, ma abbiamo anche ricevuto le prime notizie di casting per l'adattamento live-action dell'opera di Eiichirō Oda in sviluppo per la piattaforma di streaming Netflix.

Abbiamo dunque fatto la conoscenza degli interpreti di Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji, e ora sui social iniziano a spuntare contenuti di ogni tipo relativi ai giovani attori e alla loro prossima grande avventura.

È questo il caso di Taz Skylar, che vestirà i panni del biondo cuoco della ciurma, e che negli ultimi giorni ha fatto un gran parlare di sé soprattutto per la sua incredibile somiglianza con il rapper Eminem, dando vita a una serie di meme che lui stesso ha occasionalmente ripostato.

Ma adesso, come segnala anche Murphy's Multiverse, il ragazzo ci mostra quanto si avvicina al suo personaggio con questo video dei suoi allenamenti, dove sfoggia dei calci davvero niente male, proprio come la sua controparte animata.

Chissà una volta sullo schermo quanto arriveranno a essere potenti gli attacchi che sono valsi a Sanji il soprannome di Gamba Nera.

Intanto, restiamo in attesa di ulteriori novità sulla serie Netflix.