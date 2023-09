ONE PIECE, il cast del live-action Netflix e l'italiano: da Mare fuori a La Canzone del Capitano (VIDEO)

Il cast del live-action Netflix di ONE PIECE si cimenta nel parlare l'italiano... Cantando alcuni brani a tema, come La Canzone del Capitano e la sigla di Mare Fuori! Guardiamo insieme il divertente video.

Ve li immaginate i Mugiwara che parlano italiano? Beh, ora non vi servirà più l'immaginazione, perché il cast del live-action Netflix di ONE PIECE parla davvero in italiano in questo buffissimo video in cui si spazia da La Canzone del Capitano alla sigla di Mare Fuori!

Altro che Sanremo...

Diciamocelo, è decisamente il crossover che non ci aspettavamo.

Gli interpreti di Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson) e Sanji (Taz Skylar) si sono cimentati in una sfida decisamente peculiare dal titolo "Italians do it better", e questi sono i risultati...

Ai ragazzi sono stati forniti dei cartoncini con su scritte alcune frasi in italiano (a tema marittimo), che hanno dovuto leggere e poi indovinarne il significato. Tra queste, son spuntati fuori anche dei versi de La canzone del Capitano di DJ Francesco e... La sigla di Mare fuori!

Il live-action di ONE PIECE

In attesa che Netflix annunci il tanto atteso rinnovo per una seconda stagione di One Piece (gli script sono già pronti, e la serie sta avendo un enorme successo), vi riproponiamo la nostra recensione della prima stagione.

Come si legge nella sinossi ufficiale della serie: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un incredibile viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marine, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".