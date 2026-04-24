John Cena e Dave Bautista in One Piece? Il cast della serie Netflix ha già deciso tutto

Durante il GalaxyCon, Emily Rudd e Jacob Gibson hanno svelato i loro "dream cast" per i futuri membri della ciurma: se i sogni diventassero realtà, vedremo ex icone del wrestling solcare i mari di Netflix.

La seconda stagione del One Piece di Neflix sta già schierando grandi nomi, con Joe Manganiello che si prepara a fare il verso a Crocodile e David Dastmalchian pronto per Mr. 3. Ma il bello deve ancora venire. Durante l'ultimo GalaxyCon, gli attori che interpretano Nami e Usopp hanno deciso di giocare a fare i direttori del casting, lanciando dei nomi che, sulla carta, sembrano semplicemente perfetti per chiudere il cerchio dei Mugiwara mancanti.

Tra muscoli e simpatia: Dave Bautista è il Jimbei perfetto

Il primo a rompere gli indugi è stato Jacob Gibson. L'Usopp di Netflix ha puntato dritto su Dave Bautista per il ruolo di Jimbei, l'uomo-pesce più saggio della saga. La motivazione di Gibson è di quelle che ti strappano un sorriso: Bautista è enorme, imponente, ma ha quell'aria da gigante buono che "sarebbe fantastico da abbracciare".

Un ritratto di Dave Bautista

Al di là delle battute, la scelta è tecnicamente interessante. Bautista ha già dimostrato con Drax nei film della Marvel di saper gestire ore di trucco e protesi senza risultare una macchietta. Jimbei ha bisogno di forza, dignità e un cuore immenso, tutte qualità che l'ex wrestler ha già messo in mostra nella sua carriera cinematografica. Vedere Bautista al timone della Thousand Sunny non è solo un desiderio dei fan, ma una mossa che darebbe alla serie un peso specifico incredibile.

John Cena nei panni di Franky e l'ossessione per Danny DeVito

Se Bautista come Jimbei sembra azzeccato, la proposta di Emily Rudd per Franky ha letteralmente infiammato la sala. La Rudd vuole John Cena, e onestamente è difficile immaginare qualcuno di più adatto per interpretare il carpentiere cyborg.

Una scena con John Cena

Cena ha quella fisicità esagerata e quell'ironia bizzarra che servono per rendere credibile un personaggio che gira in mutande e urla "Super!" ogni cinque minuti. Gibson non ha perso l'occasione per citare il tormentone di Cena, scherzando sul fatto che "potremmo non riuscire a vederlo sul set".

Ma non finisce qui: a quanto pare, l'intero cast sta facendo il tifo per trovare un ruolo a Danny DeVito, ovunque sia possibile infilarlo. Questa voglia di mescolare leggende di Hollywood come Cena e Bautista con lo spirito folle di Oda è la prova che la serie ha ancora voglia di stupire. Se questi nomi dovessero salire a bordo, il viaggio verso il tesoro diventerebbe una parata di stelle senza precedenti.