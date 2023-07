ONE PIECE, chi è il più potente dei Mugiwara? Rispondono le star del live-action Netflix

Chi è il membro più potente dei Mugiwara, la Ciurma di Cappello di Paglia? Sono le star del live-action Netflix di ONE PIECE a dire la loro al riguardo.

In attesa dell'arrivo del live-action di ONE PIECE su Netflix, gli interpreti dei Mugiwara rivelano chi, secondo loro, può dirsi il membro più potente della Ciurma di Cappello di Paglia.

Il più potente dei Mugiwara

One Piece: una scena delle serie TV

In una recente intervista con GamesRadar, Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar hanno parlato dell'imminente live-action di ONE PIECE, e restando perfettamente in linea con i propri personaggi, hanno risposto a una domanda che da sempre diverte i lettori/spettatori: chi è il membro più potente della Ciurma di Cappello di Paglia?

"Oh amico... Deve essere God D. Usopp. Oh sì, sì. Lo Sniper King. Esercito di più di 10.000 uomini. È il migliore. Domanda troppo facile, amico. Credevo chiedessi qualcosa di complicato?" è stata la risposta di Iñaki Godoy, interprete di Luffy.

"Credo che, per questioni politiche, dovrò dire Usopp" fa eco Jacob Gibson a.k.a. Usopp, ridendo.

E quando l'intervistatore gli fa notare che anche Inaki ha scelto Usopp, lui risponde: "Ah sì? Sì, assolutamente! Non c'è dubbio. Voglio dire, gli altri sono lì solo per spettacolo".

"Oooh stiamo prendendo in considerazione gli eventi del manga fino all'ultimo capitolo?" è invece la risposta più articolata di Emily Rudd alias Nami, che premette [ ATTENZIONE SPOILER MANGA ] "Se posso avere due risposte, questa è la prima: al momento, solo uno dei Mugiwara è un Imperatore, quindi... A non dirò chi, tanto per..."

"Ma se devo parlare della nostra ciurma [nel live-action], devo dire Nami, perché lei è ol capo. Chi gestisce i soldi? Chi è la navigatrice della ciurma? Non puoi andare da nessuna parte senza di lei, non puoi comprare nulla. Sei fregato, mi dispiace" conclude poi.

Mackenyu, proprio come il suo Zoro, è di poche ma concise parole: "Ovviamente è Zoro!"

Infine, dopo una risata lunga e profonda, Taz Skylar risponde: "Beh, sicuramente non sarà chi sapete voi, il cui nome sapete già che non dirò..." afferma, portando avanti la rivalità tra Zoro e Sanji anche off-screen "Ma direi Luffy. Sapete che c'è? L'ottimismo è qualcosa di incredibilmente potente, un vero superpotere, e Luffy ne ha a pacchi. E può fare molto di più di quanto qualcun altro potrebbe fare con una spada, un calcio, un bastone o una fionda".

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

Tra un mese esatto i protagonisti di One Piece approderanno in carne e ossa su Netflix, con una prima stagione composta da 8 episodi e capitanata da Matt Owens e Steven Maeda, showrunner della serie.

Nello show vedremo, tra gli altri, anche Peter Gadiot (Shanks), Jeff Ward (Buggy), Craig Fairbrass (Zeff), McKinley Belcher III (Arlong), Vincent Regan (Garp), Steven Ward (Mihawk), Celeste Loots (Kaya), Langley Kirwood (Morgan), Alexander Maniatis (Kuro) e Morgan Davies (Koby).