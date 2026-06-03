Un Posto al Sole, anticipazioni 4 giugno: la sorpresa di Damiano per Rosa, Raffaele e Ornella ancora in crisi

Torna su Rai Tre la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 4 giugno Damiano vorrà sorprendere Rosa per risollevarle il morale, ma le cose non andranno come previsto. Ornella e Raffaele intanto, sono ancora in piena crisi nonostante il viaggio in Spiaggia: la partenza infatti, non sta dando i risultati sperati.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Cristina affronta l'interrogazione decisiva per la promozione, ma viene colta da una crisi di panico. Preoccupata, Greta propone a Roberto di essere meno severi con la figlia e di permetterle di portare Leo in viaggio. Intanto Marina osserva con preoccupazione la crescente complicità tra i due ex, mentre Stefano cerca di chiudere definitivamente con il proprio passato. Alberto parte alla ricerca di Anna nel casale di famiglia, dove farà un incontro inaspettato. Guido, infine, tenta di mettere un freno all'invadenza di Cotugno, ma l'impresa si rivela più complicata del previsto.

Anticipazioni 4 giugno: la sorpresa di Damiano per Rosa, Raffaele e Ornella ancora in crisi

Damiano Un posto al sole

Rosa teme di perdere l'anno scolastico a causa delle troppe assenze accumulate ed è molto in pensiero. Nel tentativo di tirarle su il morale, Damiano organizza una romantica sorpresa per la compagna, ma un imprevisto rischierà di mandare tutto all'aria e rovinare il bel gesto del poliziotto. Nel frattempo, per Cristina arriva il momento della verità con una seconda, importante interrogazione: riuscirà la ragazza ad affrontare questa prova e superarla? Marina intanto, resta in attesa che Stefano faccia la sua mossa e porti avanti il piano concordato tra loro.

Per quanto invece riguarda la crisi tra Ornella e Raffaele, la vacanza a Barcellona non sembra aver prodotto gli effetti sperati: nella coppia la distanza continua a farsi sentire, e l'ombra di Vanni si allunga su di loro.