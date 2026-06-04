Montmarte da stasera su Canale 5: trama e cast della serie, quante sono le puntate

Tra gli scandali nei cabaret della Belle Époque e i segreti di famiglia, la serie francese da stasera su Canale 5 intreccia i destini di tre giovani destinati a scoprire un legame inatteso.

Ha scalzato anche Forbidden Fruit dalla prima serata e si appresta finalmente a debuttare: è Montmarte, il nuovo dramma storico di Mediaset in onda da stasera su Canale 5 a partire dalle 22:00.

Ambientata nella Parigi della Belle Époque, la serie è composta da 8 puntate, in onda nel corso di 4 settimane. Una storia di passioni, segreti e riscatto personale sullo sfondo dei celebri cabaret di fine Ottocento, affrontando temi ancora attuali come l'emancipazione femminile, le differenze sociali e la ricerca della propria identità.

La trama completa di Montmartre

Nella Parigi del 1899 tre giovani sono destinati a incrociare i propri percorsi in modo inaspettato. Céleste Tessandier è una ballerina di cancan che, per sostenere economicamente la ricerca dei fratelli scomparsi, accetta di partecipare a uno spettacolo destinato a fare scandalo.

Arsène Larcourt, erede di una facoltosa famiglia industriale, si ribella alle aspettative del proprio ambiente per vivere liberamente la propria omosessualità.

Rose Joubert, invece, è una giovane lavandaia costretta dal fidanzato a lavorare in un bordello.

Mentre cercano di costruirsi un futuro in una società piena di pregiudizi e contraddizioni, i tre protagonisti ignorano di essere legati da un segreto che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Pur essendo ambientata oltre un secolo fa, Montmartre affronta questioni che parlano direttamente al pubblico contemporaneo. La serie racconta il desiderio di emancipazione delle donne, le difficoltà imposte dalle differenze di classe, la lotta per affermare la propria identità e il bisogno di trovare un posto nel mondo.

Le vicende personali dei protagonisti si intrecciano così con i profondi cambiamenti sociali che caratterizzavano la Francia di fine Ottocento, dando vita a un racconto che alterna melodramma, intrighi familiari e ricostruzione storica.

Il cast: Alice Dufour alle prese con un personaggio realmente esistito

A guidare il cast di Montmarte troviamo Alice Dufour nel ruolo di Céleste Tessandier, Victor Meutelet nei panni di Arsène Larcourt e Claire Romain in quelli di Rose Joubert.

Tra gli interpreti anche Thibault de Montalembert, volto molto noto al pubblico internazionale grazie al ruolo di Mathias Barneville nella serie francese Dix pour cent, meglio nota in Italia come Chiami il mio agente (di cui esiste anche la versione italiana prodotta e distribuita da Sky).

Per costruire il personaggio di Céleste gli autori si sono ispirati a una ballerina realmente esistita, Blanche Cavelli, artista passata alla storia per uno dei primi spettacoli di spogliarello integrale documentati nella Parigi di fine Ottocento. Questo riferimento storico contribuisce a rafforzare uno dei temi centrali della serie: la ricerca della libertà personale in una società ancora fortemente condizionata da regole e convenzioni.