One Piece: la sceneggiatura degli episodi della seconda stagione è pronta. Ecco quando dovremmo vederli

Dopo un debutto notevole su Netflix, i produttori della serie "One Piece" hanno detto a Variety ieri sera che la sceneggiatura per una possibile seconda stagione è già pronta, e che la prossima stagione potrebbe essere "trasmessa" entro un anno, una volta che la produzione sarà avviata al termine dello sciopero in corso.

"Abbiamo pronti gli script" ha affermato Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios, che produce il live-action di "One Piece" in collaborazione con il creatore del manga Eiichiro Oda e l'editore Shueisha a Variety.

Sebbene la produzione di una possibile seconda stagione non potrà iniziare fino a quando lo sciopero SAG-AFTRA non terminerà, la presidente di Tomorrow Studios, Becky Clements, ha dichiarato che una volta ottenuto il via libera, la seconda stagione potrebbe essere pronta già l'anno prossimo. "Realisticamente, speriamo, tra un anno, se procediamo molto rapidamente", ha dichiarato Clements. "In un periodo compreso tra un anno e 18 mesi, potremmo essere pronti per la messa in onda".

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

ONE PIECE, UN SUCCESSO (QUASI) ANNUNCIATO

"One Piece", sviluppato da Matt Owens e Steven Maeda, è ambientato in un mondo fantastico dove pirati e marines si contendono il controllo del Mare Blu. Il giovane Monkey D. Luffy (interpretato da Iñaki Godoy) cresce con l'ambizione di diventare il re dei pirati, nonostante la sua incapacità di nuotare - un effetto collaterale di aver mangiato il frutto del diavolo "Gom Gom" quando era bambino, cosa che gli ha conferito un corpo straordinariamente elastico come dono del mare, ma lo ha anche maledetto a non poter sopravvivere nelle sue acque. Nel corso del suo viaggio nell'East Blue alla ricerca del leggendario tesoro "One Piece" del Re dei Pirati Gold Roger (interpretato da Michael Dorman), Luffy ottiene la sua nave, la Going Merry, e forma un improbabile equipaggio di marinai a cui dà il nome di Pirati di Cappello di Paglia, per via del suo iconico cappello di paglia.

One Piece, la recensione: Netflix rompe la maledizione dei live-action

Nonostante Netflix abbia già elogiato il successo della prima stagione di "One Piece", al primo posto nella sua top ten, con 18,5 milioni di visualizzazioni, al momento non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo al rinnovo della stagione 2. Tuttavia, Adelstein e Clements ritengono che tutti i segnali suggeriscano un rinnovo in arrivo.

"Come sai, mantengono tutto riservato fino a dopo il lancio" ha spiegato Clements. "Ma con il sostegno di Netflix per questa serie, ci aspettavamo che ottenesse il primo posto, e abbiamo il sospetto che le loro ricerche e algoritmi avessero già intuito questa possibilità. Dopo il lancio, durante le nostre discussioni successive, ci è stato comunicato che abbiamo superato le aspettative, il che è una notizia fantastica", ha aggiunto.

Netflix non ha risposto alle richieste di commento sulla situazione del rinnovo della stagione 2 di "One Piece." Questa è una grande vittoria per Tomorrow Studios, che ha avuto un esito molto meno favorevole con il lancio dell'adattamento live-action di "Cowboy Bebop" su Netflix, cancellato meno di un mese dopo la sua première nel 2021. Tuttavia, i dirigenti si aspettano un destino migliore per "One Piece."

"Penso che [Netflix] stia considerando varie opzioni riguardo al numero di episodi e alla suddivisione in stagioni", ha dichiarato Adelstein. "Credo che stiano cercando di definire tutto questa settimana. Sospetto che riceveremo notizie da loro nelle prossime una o due settimane. C'è chiaramente un forte desiderio di continuare questa serie e di sviluppare una strategia a lungo termine. Quindi, siamo in attesa di ulteriori sviluppi."

One Piece: Emily Rudd in una delle prime immagini della serie Netflix

ONE PIECE NON È SOLO PER I FAN DEL MANGA E DELL'ANIME

Adelstein ritiene che il passo successivo per confermare la necessità di una seconda stagione per "One Piece," che, a suo parere, "è come un enorme film blockbuster da 250 milioni di dollari," consista nel mantenere elevati gli ascolti iniziali attirando anche spettatori che non avevano familiarità con il manga o l'anime da cui è tratto e che altrimenti non avrebbero iniziato a guardarlo fin dall'inizio.

One Piece, cosa funziona e cosa no nella serie live-action Netflix

"Credo che ciò di cui ha bisogno, e che sta già ottenendo, sia l'allargamento del suo pubblico," ha detto Adelstein. "Stiamo attirando molte famiglie, e questa è davvero la chiave: coinvolgere persone che non erano fan della serie e che non conoscevano l'universo dell'anime o del manga prima del lancio. La serie ha un fascino tutto suo, e riusciamo a farla apprezzare anche a chi non ne era a conoscenza."