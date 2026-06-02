Euphoria 3: cosa succede davvero a Rue e a tutti i protagonisti nel finale

Ecco la spiegazione del finale di Euphoria 3, che chiude in realtà l'intera serie con Zendaya e Jacob Elordi cominciata nel 2019: tutto quello che è successo nell'episodio e come si sono chiusi gli archi narrativi dei personaggi principali

Euphoria 3 ha concluso la sua corsa, e insieme ha chiuso quel racconto iniziato nel 2019. Perchè In God We Trust, l'ultima puntata andata in onda il 1° giugno anche in Italia su Sky, NOW ed HBO Max, è servita come finale di tutto, di stagione e di serie.

Un finale altamente simbolico e per certi aspetti ironico, fin dal titolo, che rimette l'intera storia a quella "speranza" trasformata, nella realtà dei fatti, in una vera e propria tragedia umana. Niente che il pubblico non potesse già aspettarsi in fin dei conti: Sam Levinson, il creatore, ha raccontato al New York Times di aver sempre avuto "orrore delle storie a lieto fine".

Euphoria 3, il finale spiegato: tutto quello che succede in In God We Trust

Premessa doverosa: se non avete ancora recuperato l'episodio in questione, questo testo per voi contiene molti spoiler .

L'episodio conclusivo della terza stagione di Euphoria riprende immediatamente dagli eventi precedenti, con Rue coinvolta in un'operazione legata al furto di droga all'interno della rete criminale che ruota attorno a Wayne. La situazione degenera rapidamente quando Wayne si accorge del furto e reagisce armato, dando il via a un inseguimento diretto contro Rue.

Nel caos dello scontro, Rue riesce inizialmente a reagire colpendo Wayne alla gamba con una chiave inglese e mettendo fuori combattimento Faye con un pugno durante la fuga. Nonostante questo, viene inseguita e si ritrova costretta a scappare in una sequenza sempre più caotica e violenta. L'inseguimento si complica ulteriormente quando Harley la raggiunge a cavallo e la blocca con un lazo, trascinandola a terra. Rue viene salvata solo dall'intervento di G, che elimina Harley con un colpo d'arma da fuoco permettendole di fuggire.

Rue in fuga, l'omaggio ad Angus Cloud e il punto di non ritorno

Euphoria 3: Zendaya interpreta Rue

Dopo la fuga, Rue trova temporaneamente rifugio da Ali, che la accoglie mentre si riprende dalle ferite e dal collasso fisico ed emotivo. Ali rappresenta un tentativo di stabilità, ma la condizione di Rue resta profondamente compromessa.

Nel mezzo dell'episodio, Rue vive una lunga sequenza onirica: immagina una realtà alternativa in cui riesce a ricongiungersi con Fezco (è il tributo della serie ad Angus Cloud), tornare nei luoghi della sua infanzia e ritrovare un rapporto più sereno con la madre, che appare mentre legge la Bibbia. Questa visione costruisce il nucleo emotivo del finale, mostrando ciò che potrebbe essere ma non è.

La sequenza si interrompe bruscamente quando viene rivelato che si tratta di un sogno indotto dallo stato di alterazione. La mattina seguente, Ali trova Rue addormentata sul divano: è morta. Analizzando le pillole che Alamo le aveva dato, si scopre che contenevano fentanyl.

Maddy e Cassie: una nuova dinamica

Parallelamente, Maddy e Cassie hanno iniziato a convivere nella casa che Cassie condivideva con Nate, mentre cercano di riorganizzare le proprie vite dopo il trauma della sua morte (avvenuta nell'episodio 7). Cassie propone a sua sorella Lexi di collaborare e ospitare alcune ragazze in cambio di vitto e alloggio, ma Lexi rifiuta.

Né Cassie né Maddy hanno ancora condiviso con qualcuno il destino di Nate, Lexi invece confida alla sorella il dolore per aver perso Rue a causa della droga.

Il sistema criminale e il collasso della rete

Parallelamente alla storia principale, la rete criminale legata ad Alamo Brown e Laurie entra in una fase di collasso definitivo. La DEA interviene intercettando un'ambulanza utilizzata per il trasporto della droga e arresta diverse persone coinvolte nella catena logistica, tra cui Kitty, Mitch e Big Eddy.

Tuttavia, durante le indagini emerge che il carico è scomparso, segno che la droga è stata deviata prima dell'operazione. Bishop si rivela una figura chiave in questo tradimento, portando via il carico e rompendo definitivamente gli equilibri interni alla rete.

Laurie, ormai isolata e senza protezione, comprende di essere stata abbandonata da tutti gli alleati. Messa alle strette e incapace di affrontare le conseguenze legali, decide di togliersi la vita prima dell'arrivo delle autorità, chiudendo così il suo arco narrativo.

Ali e la resa dei conti

Ali diventa a questo punto il ponte tra la storia personale di Rue e la rete criminale che ha alimentato la stagione. Dopo aver raccolto informazioni sulla responsabilità di Alamo nella distribuzione delle sostanze, decide di affrontarlo direttamente.

Lo scontro finale avviene nello strip club, dove Ali e Alamo si affrontano in una resa dei conti armata. Alamo cerca di proteggersi usando Maddy come scudo, ma la situazione si ribalta quando Bishop lo tradisce fornendogli una pistola scarica. Ali riesce così a uccidere Alamo e a vendicare le sue tante vittime, tra cui Rue.

Euphoria di chiude con Ali che fa visita alla famiglia che aveva fornito alloggio a Rue, il solo posto in cui ormai lei si sentisse in pace.

Il destino di tutti i protagonisti nel finale di Euphoria 3

Nel finale di Euphoria 3 (che, ricordiamo ancora una volta, è il finale dell'intera serie, come dichiarato anche nelle ultime ore da Sam Levinson), le storyline dei protagonisti si chiudono con esiti molto diversi, tra conseguenze emotive, svolte definitive e nuovi, precari equilibri.

Rue Bennett interpretata da Zendaya

Euphoria: Zendaya in una immagine della serie

Rue muore dopo aver assunto del fentanyl contenuto nelle pillole che le erano state fornite da Alamo, convinta che fossero destinate a curare il dolore fisico. La sua fine è il climax tragico dell'episodio e dell'intera serie

Nate Jacobs interpretato da Jacob Elordi

Euphoria: Jacob Elordi in una scena della serie

Nate muore nell'episodio 7, dopo essere stato morso da un serpente velenoso, lasciando le conseguenze della sua scomparsa agli episodi finali.

Cassie Howard interpretata da Sydney Sweeney

Euphoria: Sydney Sweeney in una scena della serie

Cassie, dopo la morte di Nate, decide di concentrarsi sulla sua attività su OnlyFans, trasformandola in un vero progetto economico e arrivando a proporre di aiutare altre ragazze a entrare nella piattaforma.

Maddy Perez interpretata da Alexa Demie

Maddy vive un momento di sollievo dopo la morte di Alamo e sviluppa un legame inatteso con Bishop, segnando un cambio di fase rispetto ai conflitti precedenti.

Jules Vaughn interpretata da Hunter Schafer

Euphoria: Hunter Schafer nell'episodio speciale dedicato a Jules

Jules continua la sua vita, distante dagli eventi principali, e dedica un'opera a Rue, come gesto simbolico dopo la sua morte.

Lexi Howard interpretata da Maude Apatow

Lexi rifiuta la proposta di collaborazione di Cassie, mantenendo una posizione più defilata rispetto alle dinamiche del gruppo.

Personaggi secondari legati all'arco criminale

Ali Muhammad interpretato da Colman Domingo

Ali diventa la figura centrale della vendetta finale: dopo aver scoperto che Alamo è responsabile della morte di Rue, lo affronta direttamente e lo uccide. Un personaggio che fa da ponte tra la vicenda privata di Rue e la trama criminale della stagione, è colui che, simbolicamente e fisicamente, chiude il cerchio di Euphoria.

Alamo Brown interpretato da Adewale Akinnuoye-Agbaje

Alamo viene ucciso da Ali in un confronto diretto, chiudendo definitivamente la rete criminale che aveva alimentato le trame della stagione, e che ha causato la morte della protagonista.