ONE PIECE, il live-action Netflix nella Top 10 degli show più visti: sempre più vicini al rinnovo?

Il live-action di ONE PIECE domina le classifiche degli show più visti su Netflix, totalizzando numeri che fanno ben sperare per una seconda stagione.

Il live-action di ONE PIECE è ora su Netflix, e sta andando a gonfie vele... Letteralmente. La serie è attualmente ai vertici delle classifiche delle serie più viste sulla piattaforma, generando ottimismo sulle possibilità di un rinnovo per una seconda stagione.

ONE PIECE conquista Netflix

One Piece: Il protagonista in una delle prime immagini della serie Netflix

Che il live-action di ONE PIECE stesse andando bene si poteva già evincere da quanto buzz avesse generato fin dalla sua uscita il 31 agosto, e dal buon responso di critica e pubblico alla visione, ma ora anche i numeri arrivano ufficialmente a supporto del suo successo.

La serie ha infatti raggiunto la Top 10 degli show in lingua inglese su Netflix in 93 Paesi, ed è al primo posto in 46 Paesi (compresa l'Italia), totalizzando 18.5 milioni di visualizzazioni nei soli primi 4 giorni dopo l'uscita. E, come riporta anche Forbes, il live-action di ONE PIECE può vantare uno dei punteggi del pubblico più alti di sempre tra i titoli Netflix

Che l'annuncio di una seconda stagione non sia poi così lontano?

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: una scena delle serie TV

"ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita all'insegna della libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un incredibile viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marine, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione" si legge nella sinossi di ONE PIECE condivisa da Netflix.

E proprio Netflix ci fa inoltre sapere che "per continuare a celebrare il live-action di ONE PIECE, i primi 12 volumi del manga sono disponibili da leggere gratuitamente online in 21 lingue diverse (compreso l'italiano) sul sito Read Me! ONE PIECE. Con il successo della serie live-action, ogni fan potrà mostrare ai suoi amici dove tutto è iniziato nel fumetto, dalla Saga del Mare Orientale".