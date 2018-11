Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 7 novembre 2018

Marica Lancellotti

Gli affezionati di Chi l'ha visto sanno che, anche in questo mercoledì 7 novembre, l'appuntamento irrinunciabile è in prima serata su Rai Tre. Gli sportivi, invece, sono pronti a sintonizzarsi su Rai Uno per la partita di Champions League Juventus-Manchester. Accontentati anche gli amanti del genere horror, con l'arrivo del cult Scream, su Spike, e con il debutto dell'ottava stagione di American Horror Story: Apocalypse. Se preferite la fiction all'italiana su Rai Due c'è l'ultima puntata di Rocco Schiavone, per chi invece non sa mai cosa scegliere: in seconda serata ci sono ben due film di Quentin Tarantino.

La grande abbuffatata - ore 7:16, Premium Cinema Comedy

Quattro amici, Ugo, Marcello, Philippe e Michel si riuniscono nella villa di Philippe con l'intento di un 'suicidio gastronomico'. Questa è la sfida: cucinare prelibatissime pietanze e mangiarne senza mai smettere, fino a morire di indigestione. Durante la grande abbuffata, il sinistro convivio si arricchisce via via di strani personaggi: tre prostitute, una maestra elementare che era passata dal giardino della villa con la sua scolaresca. Critica feroce al consumismo cui è votata una società proiettata inevitabilmente verso la sua fine, il film, del 1973 è diretto da Marco Ferreri e vede un cast stellare: Marcello Mastroianni, Ugo Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Michel Piccoli.

Hook-Capitan Uncino - ore 8:40 Sky Cinema Family

Peter Pan è cresciuto, si è sposato con la nipote di Wendy e ha dimenticato ogni dettaglio del suo passato. Ma Capitan Uncino ritorna alla carica e rapisce i suoi bambini, confinandoli sull'Isola che non c'è. Peter non ha altra scelta: deve seguirli per cercare di riconquistare i suoi figli ma anche la memoria perduta. Ad aiutarlo la fatina dalla polvere magica, Campanellino. Film del 1991 diretto da Steven Spielberg e considerato uno dei suoi lavori "sbagliati", nonostante la presenza di un Dustin Hoffman perfetto nel ruolo di Capitan Uncino e di un Robin Williams/Peter Pan assolutamente indimenticabile.

Il gladiatore - ore 8:48 Premium Cinema HD

Maximus era conosciuto per essere un valoroso generale dell'esercito romano, ma è stato ridotto in schiavitù dal nuovo imperatore. Costretto ad allenarsi come gladiatore, avrà presto la sua rivincita nell'arena, diventando l'idolo del popolo romano. 5 Premi Oscar per il film di Ridley Scott, compreso quello al miglior attore protagonista per Russell Crowe, che si è praticamente cucito un personaggio addosso. Peccato per tutte quelle incongruenze storiche...

Armageddon - Giudizio finale - ore 9:25 Sky Cinema Uno

Il pianeta Terra ha solamente 18 giorni a disposizione prima che venga completamente distrutto da una meteora grande quanto il Texas. Al direttore esecutivo della NASA, Dan Truman, asi prospetta una sola possibilità per la salvezza: far atterrare sull'asteroide il miglior team di trivellatori petroliferi e permettere loro di installare le testate nucleari che annienteranno l'obiettivo.

Il terzo uomo - ore 9:55 Studio Universal

Holly Martins, giovane scrittore americano, arriva a Vienna per mettersi in società con Harry Lime, un suo vecchio amico d'infanzia, ma lo trova morto. Questa la premessa di uno dei noir più famosi del genere e della storia del cinema, diretto nel 1949 dal britannico Carol Reed, su sceneggiatura di Graham Greene, con un trio di protagonisti più unico che raro: Alida Valli, Joseph Cotten e Orson Welles.

Logan - The Wolverine - ore 10:05 Sky Cinema HD

Wolwerine e il Professor X dovranno proteggere un clone femminile di Wolverine dalla malvagia organizzazione capitanata da Nathanial Essex. Ultimo capitolo, il più cupo della saga, delle drammatiche avventure dell'eroe Marvel/X-Men Logan, anche noto come Wolverine, diretto nel 2017 da James Mangold, con un cast in gran forma.

Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba - ore 11:35 Sky Cinema Classics

Convinto che l'Unione Sovietica voglia conquistare il mondo, il folle generale americano Ripper ordina che una squadra di bombardieri sganci bombe atomiche sull'URSS. Ma nonostante l'intervento del Presidente USA, uno dei bombardieri porterà a termine la sua missione... Prodotto, scritto e diretto da Stanley Kubrick nel 1964, e liberamente ispirato al romanzo Red Alert di Peter George, ha come protagonista assoluto un fantastico Peter Sellers.

Appaloosa - ore 14:05 Rai Movie

Appaloosa è una città afflitta dalla dittatura del rancher Randall Bragg, padrone di tutte le terre che ha già fatto fuori lo sceriffo che ha osato mettersi sulla sua strada. Due pistoleri vi giungono e vengono ingaggiati per salvare la città da Bragg, ma l'arrivo in paese di una bella vedova è destinato a complicare la faccenda. Diretto da Ed Harris nel 2008, il film western vede nel cast Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons e lo stesso Harris.

Young Sheldon - ore 15:15 Italia1

Stagione 1, episodio 1. Arrivano su Italia1 le avventure del piccolo fisico Sheldon Cooper, già una vecchia conoscenza del pubblico grazie alla sit-com The Big Bang Theory, di cui Young Sheldon è spin-off.

Angelica - ore 16:34 Rete 4

Nella Francia del Re Sole la nobile Angelica si innamora del figlio del fattore del castello, Nicola, ma è costretta a sposare Joffrey de Peyrac, zoppo e sfigurato. Joffrey malgrado il suo aspetto sgradevole, ha un carattere buono e gentile e riesce a conquistare il cuore di Angelica. Primo capitolo dello sceneggiato con Michèle Mercier e Robert Hossein, ispirato al romanzo Angelica, la marchesa degli Angeli di Anne e Serge Golon.

Fantozzi il ritorno - ore 19:15 Sky Cinema Comedy

Se in Paradiso c'è un'improvvisa carenza di posti disponibili, Fantozzi non può che essere rispedito sulla Terra con la promessa della concessione dell'oblio: potrà riprendere la propria vita come se non fosse mai morto. Ricominciano così le sue disavventure... Nono capitolo della tragicomica saga fantozziana, diretto nel 1996 da Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic e, per l'ultima volta, Gigi Reder nel ruolo del ragionier Fillini.

Juventus - Manchester United - ore 20:30 Rai1

Champions Lague - 4a giornata della fase a gironi

Chi l'ha visto - ore 21:15 Rai 3

Condotto da Federica Sciarelli, regia di Simonetta Morresi lo storico programma di RaiTre si propone di ritrovare le persone scomparse e risolvere vicende di cronaca, dalle più recenti a quelle tuttora irrisolte.

Rocco Schiavone - ore 21:20 Rai2

con Marco Giallini, Isabella Ragonse, Ernesto D'Argenio. Stagione 2 episodio 4 "Prima che il gallo canti". Regia di Giulio Manfredonia

Diana - La storia segreta di Lady D - ore 21:20 Canale 5

Al centro del film è la love story tra la Principessa Diana Spencer e un medico pakistano, il dottor Hasnat Kahn, che lei incontrò nel '95, quando si recò a far visita ad un suo amico che aveva appena subito un intervento chirurgico al cuore. Nel 2008 Kahn parlò pubblicamente della sua storia con la Principessa, aggiungendo che le intenzioni di Diana erano talmente serie che lei sembrava in procinto di convertirsi all'Islam. Alle rivelazioni di Kahn, fecero seguito quelle di Paul Burrell, segretario di Diana, il quale confermò che il medico pakistano era stato il vero amore della Principessa, e che Dodi Al Fayed era stato solo un pretesto per farlo ingelosire. Film drammatico del 2013, diretto da Oliver Hirschbiegel, nel cast Naomi Watts nei panni di Diana.

Harry Potter e il calice di fuoco - ore 21:25 Italia 1

La scuola di Hogwarts ospita il Torneo Tremaghi, competizione in cui tre studenti appartenenti a tre scuole di magia diverse dovranno sfidarsi in pericolose prove. Il Calice di Fuoco ha scelto anche Harry, il quale, suo malgrado, dovrà partecipare al Torneo, nonostante la giovane età. Un'altra avventura ha inizio per il maghetto quattordicenne, che dovrà combattere con il famigerato Lord Voldemort... Quarto film di Harry Potter, tratto dal romanzo omonimo di J.K. Rowling.

Kidding - ore 21:15 Sky Atlantic

Stagione 1 episodi 1 e 2. Dramedy sulla spirale discendente autodistruttiva di Jeff, alias Mr. Pickles, che ha il volto di Jim Carrey! Lui è l'icona televisiva di uno show per bambini e capo di un impero multimilionario. La vita di Jeff implode, generando il caos e indirizzandolo su un cammino maniacale dove nulla avrà più senso.

Real Steel - Cuori d'acciaio - ore 21:15 Sky Cinema hits

Charlie Kenton è un pugile sul viale del tramonto, che è stato costretto a farsi da parte quando il mondo del pugilato è stato invaso da giganteschi robot d'acciaio. Privo di qualsiasi prospettiva, Charlie è diventato un promotore di incontri di pugilato fra robot, e si guadagna a malapena da vivere assemblando robot scadenti e in disuso per cui organizza match nei vari ring clandestini. Ma proprio quando Charlie pensa che le cose non possano andare peggio di così, nella sua vita improvvisamente riappare Max, il figlio che aveva da tempo perso di vista, un ragazzino pieno di risorse malgrado la sua giovane età. Padre e figlio, dopo un'iniziale, reciproca riluttanza, uniscono le loro forze per costruire e addestrare un robot malandato e trasformarlo in un pugile da combattimento. Sullo sfondo di un'arena brutale e priva di regole, Charlie, avrà finalmente l'occasione di un insperato ritorno. Shawn Levy dirige Hugh Jackman nel 2011 in questo film di fantascienza prodotto da Spielberg e Zemeckis.

L'incredibile Hulk - ore 21.15 Premium Cinema energy

Le cellule di Bruce Banner si sono avvelenate per l'esposizione a radiazioni gamma, scatenando in lui una forza rabbiosa che non può essere controllata. Nascondendosi dai militari che vogliono catturarlo, sembra trovare una cura che potrebbe aiutarlo, ma quando sulla sua strada appare il Generale Thunderbolt Ross, Hulk ha un nuovo nemico contro cui lottare.

Sirene - ore 21.15 Studio Universal

O anche la vita 'irrequieta della signora Rachel Flax, che si è appena trasferita per la diciottesima volta, che è stata sposata due volte, e che ha avuto due figlie, la piccola Kate e l'adolescente Charlotte. Charlotte è una ragazza molto particolare: sente la mancanza di suo padre e vive i primi turbamenti della sua età con molti sensi di colpa; nonostante sua madre - con la quale non va assolutamente d'accordo - le faccia sempre presente che la loro è una famiglia ebrea, Charlotte si circonda di santini e statuine votive. Critica la vita sentimentale di sua madre, alquanto disinvolta, e si sente affascinata dal convento vicino, dove lavora un ragazzo che le piace, Joe Peretti.. Nel 1990 Richard Benjiamin mette insieme (e dirige) Cher, Winona Ryder, Bob Hoskins e una giovanissima Christina Ricci alla sua prima apparizione: il risultato è un piccolo cult.

Scream - ore 21:30 Spike

La cittadina di Woodsboro è sconvolta da una serie di omicidi: alcun giovani studenti sono vittime di un misterioso killer cinefilo, con una prodigiosa cultura horror e con indosso una maschera bianca ispirata all'"Urlo" di Munch. Sidney Prescott, la cui madre è stata assassinata un anno prima, probabilmente dalla stessa persona, si ritroverà ad essere, insieme ai suoi amici, il bersaglio principale dell'omicida mascherato. Arrivata nel 1996, primo all'interno di una serie di quattro film, la "decostruzione" horror di Wes Craven si impone come nuovo paradigma all'interno del genere. Anche grazie all'incredibile cast: Drew Barrymore, Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox. Indubbiamente uno dei migliori film horror degli ultimi tempi.

American Horror Story: Apocalypse - ore 21:50 Fox

Stagione 8 Episodio 1 Ottava stagione per la serie FX creata da Brad Falchuk e dal prolifico Ryan Muprhy, ambientata in una scuola di magia...

Sette anni in Tibet - ore 22.50 Sky Cinema Passion

1939: l'alpinista austriaco Heinrich Harrer parte per una spedizione in Tibet con l'intento di scalare il Nanga Parbat, senza curarsi delle preoccupazioni della moglie Ingrid incinta. Nel frattempo in Tibet, un bimbo di quattro anni viene designato come nuovo Dalai Lama e venerato dai fedeli. Quando gli scalatori arrivano al campo base, nel turbine della tempesta di neve, vengono fatti prigionieri dai soldati inglesi e scoprono che è scoppiata la guerra: loro sono i nemici.

La pazza gioia - ore 23:40 Rai Movie

Due donne, due pazienti con storie molto diverse e con risvolti giudiziari. Il film racconta la storia di un'amicizia improbabile nata all'interno di una comunità d'accoglienza che porterà le due protagoniste ad una fuga avventurosa alla ricerca della felicità. Dramma datato 2016, in cui Paolo Virzì dirige, con discreto successo, Valeria Bruni Tedeschi e sua moglie Micaela Ramazzotti.

Pulp Fiction - ore 23.20 Sky Cinema Cult

Le vite di un pugile, di due gangster, di un boss e della sua pupa, di uno spacciatore e di una coppia di rapinatori si sfiorano e collidono in una serie di eventi imprevedibili e paradossali. Nel 1994, al Festival di Cannes, esplode la "bomba" Quentin Tarantino: da questo momento in poi la storia del cinema non sarà più la stessa!

Grindhouse: A prova di morte - ore 00.14 Rete 4

Tre ragazze carine, Jungle Julia, Shanna e Arlene, si divertono a passare le serate tra due locali di Austin, Texas, il "Guero's" e il "Texas Chili Parlor", dove attirano gli sguardi indiscreti degli avventori. Tra i tanti camionisti e motociclisti presenti al locale c'è Stuntman Mike un killer misogino schizofrenico che si diverte a uccidere le ragazze a bordo di una truccatissima vettura. Una sera, Mike prende di mira le tre amiche e, a loro insaputa, le seduce per poi condurle verso la sua arma, posteggiata vicino il Guero's... Nel 2007 Quentin Tarantino si mette a giocare con uno dei feticci del genere horror/thriller: il gruppo di allegre ragazze carine: ne viene fuori una sorta di decostruzione del potere maschile.

Atomica bionda - ore 00.54 Premium Cinema HD

Appena prima della caduta del Muro di Berlino, un agente dell'MI6 che lavora sotto copertura viene ucciso. Un'abile spia viene chiamata a risolvere il caso. Dovrà localizzare una lista che l'agente stava per diffondere all'Ovest, per evitare che lei e i suoi colleghi vengano coinvolti nella diffusione di informazioni top secret. Charlize Theron, Berlino e la colonna sonora anni '80 sono affascinati, ma a questo thriller diretto da David Leitch manca davvero qualcosa...

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi - ore 1.35 Sky Cinema HD

Gli orfani Baudelaire sono tre ragazzi decisamente sfortunati. Alle loro ricchezze punta un diabolico furfante che li perseguita senza tregua. Jim Carrey e Meryl Streep portano sul grande schermo i primi tre romanzi di Daniel Handler, ma nonostante il soggetto e il cast, l'impressione è che manchi sempre qualcosa...

Chiamami col tuo nome - ore 2.35 Sky Cinema 1

Elio è un diciassettenne sensibile e istruito, è l'unico figlio della famiglia italoamericana Perlman. Oliver è un accademico che arriva per aiutare il padre di Elio, un professore famoso specializzato in cultura greca, con il suo lavoro. Il ventiquattrenne è pieno di vita, spontaneo, affascinante e conquista chiunque lo conosca. L'incontro tra i due giovani darà vita a un'estate indimenticabile sulla riviera italiana. Nel 2017 Luca Guadagnino confeziona un romanzo di formazione semplice e potente, che, nonostante qualche stereotipo, arriva a vincere il Premio Oscar per la sceneggiatura (di James Ivory). Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Chiamami col tuo nome.

Radio America - ore 4:34 Rete 4

Sullo sfondo dei preparativi per lo show finale di un programma radiofonico, tecnici e artisti intrecciano dure lotte e ardenti passioni mentre un manager autoritario, con estreme difficoltà, cerca di tenere insieme l'intero cast. Ancora un film corale diretto dal grande Robert Altman. Ed è anche l'ultimo, arrivato nelle sale nel 2006, stesso anno della morte del regista.

