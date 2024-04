Terra Amara chiude: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata su Canale 5

L'epopea di Züleyha Altun sta per concludersi. Canale 5 ha stabilito la data in cui l'ultimo episodio di Terra Amara andrà in onda con la partenza dell'ultimo treno diretto a Çukurova per i numerosi fan della serie. La cittadina turca è stata lo sfondo delle vicende dei personaggi che hanno accompagnato gli spettatori durante tutto questo viaggio.

La storia di Züleyha sta per giungere al termine

L'addio del pubblico di Canale 5 a Züleyha

Tra meno di un mese, la soap turca che ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori, terminerà. L'ultima puntata di Terra Amara andrà giovedì 23 maggio, in prima serata.

Nelle prossime settimane, la serie turca andrà in onda due volte a settimana: la domenica pomeriggio e il giovedì in prima serata. A partire da venerdì 3 maggio, le avventure di Züleyha lasceranno il posto alla seconda stagione di Viola come il mare. Questa serie vede Can Yaman, l'attore turco più famoso del piccolo schermo, nei panni del protagonista maschile, l'ispettore capo di polizia Francesco Demir.

Hakan e Züleyha si sono sposati

Le ultime puntate della soap opera turca riserveranno numerosi colpi di scena agli spettatori. Le vicissitudini di Züleyha non sono ancora finite; nel corso degli anni, la donna ha perso i suoi grandi amori: Yılmaz, precipitato con l'auto in un burrone, e Demir, ucciso da alcuni banditi che avevano assalito la loro villa. Ora la ragazza ha ritrovato l'amore tra le braccia di Hakan, ma gli spettatori che hanno seguito la serie sanno che a Çukurova nulle è per sempre e nessuno è al sicuro.

In Turchia, la soap opera è andata in onda dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, ovvero C'era una volta a Çukurova. Da poche settimane, Mediaset ha deciso di trasmettere le repliche di Terra Amara su Rete 4. I fan della telenovela potranno rivedere le puntate, disponibili anche su Mediaset Infinity, intorno alle 19:50, subito dopo il TG4.