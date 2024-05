Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 2 maggio: Maria e Matteo lasciano per sempre il Paradiso?

Il Paradiso delle signore 8 tornerà in TV domani, giovedì 2 maggio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana, dopo aver saltato l'appuntamento di oggi, mercoledì 1° maggio, per la Festa dei Lavoratori. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 30 aprile

Tancredi è pronto a mettere in atto il suo piano di vendetta. Adelaide sta per nominare ufficialmente Umberto amministratore del suo patrimonio personale, ma succede qualcosa... Flora si prende una pausa da Umberto. Maria si appresta a partire per Parigi e lascia il testimone a Botteri. Alfredo prende una decisione drastica riguardo alla sua storia con Irene. Per caso, Marta scopre il piano di Tancredi e decide di avvisare Vittorio e Matilde.

Anticipazioni del 2 maggio: Vittorio prende una decisione drastica su Matilde

Matteo e Maria possono finalmente preparare la partenza per Parigi. Ora che ha lasciato a Botteri il compito di occuparsi delle prossime collezioni, non ci sono più motivi che la trattengano al Paradiso. Dopo aver ricevuto la benedizione da papà Ciro, i due ragazzi devono affrontare le proprie emozioni, salutare familiari e amici e prepararsi alla nuova vita che li attende.

Adelaide invece ha scoperto i loschi piani di Umberto e non ha intenzione di nascondere la sua disapprovazione. Flora è riuscita ad avvisarla in tempo prima che tutto il suo patrimonio finisse nelle mani sbagliate, ma questa volta la contessa non è più disposta a fingere che nulla sia successo. Decide così di smascherare il commendatore davanti a tutta la famiglia, ma proprio quando sarà sul punto di farlo qualcosa impedirà al suo senso di giustizia di prevalere.

La polizia è sulle tracce di Matilde, salva per il momento solo grazie al provvidenziale intervento di Marta. Vittorio capisce quanto è seria la situazione quando il commissario Maresca va a fargli visita. Il Conti decide che il suo amore vale più di tutto e prende una drastica decisione per il suo futuro e quello della Frigerio. Per questo chiama Marcello e Roberto: avrà presto bisogno del loro aiuto.

Nel frattempo Irene dà appuntamento a Leonardo per l'estate, mentre Alfredo è ancora abbattuto per la fine della loro relazione.