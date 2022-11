Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino parla del possibile coinvolgimento di Armie Hammer in un sequel

Luca Guadagnino ha rivelato che Armie Hammer sarebbe coinvolto nell'eventuale realizzazione di Chiamami col tuo nome 2, sequel del film che ha visto protagonista Timothée Chalamet.

Da tempo si parla della possibilità di continuare la storia di Oliver ed Elio, tuttavia per ora non si è ancora arrivati a nulla di concreto.

Il regista Luca Guadagnino, intervistato da Variety, ha spiegato: "Mi piacerebbe realizzare un secondo, terzo e quarto capitolo di tutti i miei film. Perché? Semplicemente perché amo veramente gli attori con cui lavoro, quindi voglio ripetere la gioia di fare ciò che abbiamo realizzato insieme".

Chiamami con il tuo nome: Armie Hammer e Timothee Chalamet in una scena del film

I fan di Chiamami col tuo nome, tuttavia, potrebbero non veder realizzati i loro sogni di un sequel: "Non c'è ancora un film. Si tratta di una speranza e di un desiderio e non ho ancora deciso quale potrebbe essere la storia". Il regista, nonostante le accuse di violenza e molestie sessuali che hanno travolto Armie Hammer, non esclude un coinvolgimento dell'attore nel possibile sequel, avendo sottolineato che "ovviamente" sarebbe coinvolto il personaggio di Oliver, presente tra le pagine del secondo romanzo scritto da André Aciman nel 2019.

Guadagnino ha inoltre spiegato che un potenziale sequel potrebbe avere al centro Mafalda, interpretata in Chiamami col tuo nome da Vanda Capriolo: "Sarei davvero interessato a vedere come è la sua vita quando non è intorno alla famiglia".