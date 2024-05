Viola come il mare 2 da stasera su Canale 5: la trama, il cast, da quante puntate è composta la nuova stagione

Viola come il mare 2, la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi, debutta stasera su Canale 5 alle 21:30 con la seconda stagione: la trama, il cast, da quante puntate è composta.

Viola come il mare 2, dopo l'anteprima su Mediaset Infinity, arriva finalmente in chiaro da stasera su Canale 5 in prima serata. Can Yaman e Francesca Chillemi tornano con le nuove avventure di Francesco Demir e Viola Vitale, dopo un finale, quello della scorsa stagione, che aveva sollevato molti interrogativi.

Tratta dal romanzo di Simona Tanzini, Conosci l'estate, la seconda stagione porterà i due protagonisti ancora più a fondo nei segreti familiari.

La sinossi e il cast di Viola come il mare 2

Locandina di Viola come il mare

Viola Vitale è un giornalista tornata a Palermo per cercare suo padre. Comincia a lavorare nella redazione di Sicilia Web News, dove scrive di cronaca nera. In parte è proprio questo il motivo che la porta a fare la conoscenza dell'ispettore di polizia Francesco Demir. Poi scopre, però, che è anche il suo vicino di casa, con cui condivide la bellissima terrazza sulla Cattedrale Normanna). A legarli c'è la ricerca della verità su alcuni casi ma anche, e soprattutto, una forte attrazione.

Nel corso della prima stagione, purtroppo, nonostante insinuazioni continue sul loro rapporto, la relazione tra Viola e Francesco non si è concretizzata in nulla di romantico, anche a causa delle opinioni molto diverse sull'amore. A complicare il tutto c'è un'ipotesi agghiacciante (che chiude la prima stagione): i due protagonisti sono fratello e sorella?

La seconda stagione dovrà naturalmente indagare anzitutto sul vero legame che unisce Viola e Francesco, che diventeranno sempre più complici e sempre più intimi. Ma non saranno certo soli, perchè, oltre ai volti già familiari, intorno a loro si muoverà una costellazione di nuovi personaggi, tra cui un affascinante PM che, mentre mette in crisi Demir, fa battere il cuore della Vitale.

Nel cast tornano naturalmente i due amatissimi protagonisti, Francesca Chillemi (che ha condiviso alcuni pensieri sulla seconda stagione nella nostra intervista) e Can Yaman nei panni di Viola Vitale e Francesco Demir. Insieme a loro ci saranno anche Chiara Tron (che interpreta Tamara Graziosi), Giovanni Nasta (che interpreta il braccio destro di Francesco, Turi D'Agata), Giovanni Scifoni (Matteo Ferrara, il nuovo PM), Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Virginia Diop e Lorenzo Scalzo.

La trama della prima puntata

Can Yaman e Francesca Chillemi in una scena di Viola come il mare 2

La prima puntata, disponibile in streaming dal 24 aprile e in chiaro in questo venerdì 3 maggio, ci riporta dove la stagione precedente ci aveva lasciati. Francesco ha abbandonato la cena senza motivo e Viola è ferita da questo atteggiamento che trova inspiegabile. Ma non sa ancora che quello che sta per scoprire le causerà un dolore ancora più grande: suo padre è morto e ha portato via con sè ogni segreto.

Nel frattempo la madre di Francesco annuncia il suo arrivo a Palermo e, insieme, il motivo della visita: vuole che suo figlio conosca tutta la verità sul padre naturale.

Le vite lavorative di entrambi, intanto, subiscono un forte scossone da tutti i cambiamenti in atto: Viola dovrà fare i conti con una redazione tutta nuova, l'ispettore Demir dovrà fare i conti con Matteo Ferrara, il nuovo PM di Palermo dopo lo scandalo cha ha coinvolto Buscemi. Francesco però si ritroverà a vivere un dramma del tutto inaspettato: in seguito a un incidente sua madre è in coma e non ha fatto in tempo a rivelargli quanto voleva sul padre.

Da quante puntate è composta Viola come il mare 2 e quando andranno in onda

Viola e Francesco faranno compagnia al pubblico con 12 episodi nella seconda stagione, per un totale di 6 prime serate, sempre il venerdì, su Canale 5. Il finale di stagione, dunque, salvo variazioni in palinsesto dell'ultimo minuto, è previsto per il 7 giugno.

Viola come il mare 2 è naturalmente disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove, dallo scorso 24 aprile, sono presenti le prime tre puntate (la quarta arriverà prossimamente). E dove è possibile recuperare tutta la prima stagione.