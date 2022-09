Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino vuole ancora fare il sequel

Luca Guadagnino, autore del successo Chiamami col tuo nome con Timothée Chalamet nel 2017, ha rivelato a IndieWire in una recente intervista al Telluride Film Festival di voler ancora farne unseguito. Ha aggiunto però che non si tratterà di un sequel.

Chiamami con il tuo nome: Armie Hammer e Timothee Chalamet in una scena del film

"Il sequel è un concetto americano. Si tratta piuttosto delle cronache di Elio, le cronache di un ragazzo che diventa un uomo. È qualcosa che voglio fare".

Chiamami col tuo nome segue le vicende di Elio, un adolescente italiano degli anni '80 interpretato da Timothée Chalamet, il quale vive durante l'estate una storia d'amore con l'assistente del padre, Oliver. Il dramma romantico è diventato un grande successo di critica, vincendo un Oscar per il copione di James Ivory; è stato inoltre nominato ad altri tre Academy Awards, tra cui Miglior Film e Miglior Attore Protagonista.

Luca Guadagnino è sempre stato molto aperto riguardo al desiderio di voler fare un altro film sul personaggio di Timothée Chalamet se le tempistiche avessero funzionato. Inoltre, ha affermato in passato di avere in piano di incontrarsi con uno scrittore che "ama tanto" per poter scrivere il sequel dopo che Ivory ha annunciato che non sarebbe tornato.

Guadagnino e Chalamet si sono riuniti nel nuovo Bones and All, il quale è stato presentato nei giorni scorsi alla Mostra del Cinema di Venezia ottenendo un ottimo riscontro di critica 8qui la nostra recensione di Bones and All). Che i due abbiamo sfruttato l'occasione anche per parlare del seguito di Chiamami col tuo nome?