Il Clandestino non va in onda stasera, 29 aprile, su Rai 1: quando tornerà la fiction con Edoardo Leo?

Il Clandestino, la serie tv con Edoardo Leo, non tornerà su Rai 1 in questo lunedì 29 aprile ma non troverà spazio neppure nel nuovo slot settimanale assegnato dalla rete: ecco quando rivedremo Luca Travaglia.

Sarà un lunedì sera senza Il Clandestino questo 29 aprile: la fiction con Edoardo Leo infatti non andrà in onda stasera su Rai 1. Il motivo è semplice: in occasione della giornata internazionale della danza, sull'ammiraglia RAI sarà trasmesso Viva la danza, lo show con Roberto Bolle.

Quando va in onda Il Clandestino?

Previsto già da tempo nel palinsesto, il piccolo cambio di programmazione per Il Clandestino (qui la nostra recensione della serie) sarebbe dovuto essere il più "indolore" possibile. Rai 1 aveva infatti comunicato che le avventure dell'ex ispettore Luca Travaglia avrebbero solo fatto un piccolo salto per questa settimana, passando dal consueto slot del lunedì a quello del martedì, sempre in prima serata.

Non sarà così: Rai 1 ha cancellato anche l'appuntamento del 30 aprile, che vede la sostituzione con un film del ciclo Purchè finisca bene (il titolo del tv movie è Digitare il

codice segreto, con Neri Marcorè e Valeria Bilello).

Una decisione che non è stata evidentemente dettata dal lieve calo di ascolti della terza puntata (in onda lunedì 22 aprile e disponibile in streaming su RaiPlay) ma dalla presenza, nella stessa serata, dell'ultima puntata di Belve su Rai 2 e, soprattutto, della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Rivedremo Il Clandestino, di conseguenza, direttamente lunedì 6 maggio, come sempre in prima serata su Rai 1. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, poi, la fiction andrà in onda, durante la settimana successiva, per due sere di seguito: lunedì 13 maggio sarà trasmessa la quinta puntata, martedì 14 maggio la sesta e ultima.

Al momento non è dato sapere se Il Clandestino sarà rinnovata per un secondo ciclo di episodi.