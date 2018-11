Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 15 novembre 2018

Marica Lancellotti

C'è un grande assente dal palinsesto di oggi e stasera in TV ed è il Grande Fratello Vip (sostituito per l'occasione dalla partita Croazia-Spagna), per il resto sul fronte "reality show" è tutto come sempre. Ci sarà la nona puntata di Pechino Express su Rai Due e non mancherà l'appuntamento con la musica su Sky Uno, grazie a X-Factor. Per chi non ha voglia di qualcosa di impegnativo, oltre ai reality, in prima serata arriva l'ultimo capitolo delle erotiche avventure di Anastasia e Mr. Grey, Cinquanta sfumature di rosso. Se, al contrario, siete alla ricerca di una visione che lasci il segno potete cominciare fin dall'ora di pranzo con il cult Memento.

Apollo 13 - ore 13.25, Premium Cinema Emotion

In Apollo 13, in onda alle 13.25 su Premium Cinema Emotion, Ron Howard racconta la celebre missione lunare. L'11 aprile 1970, il gigantesco razzo vettore Saturno V viene lanciato da Cape Kennedy e mette in orbita terrestre tre astronauti. Abbandonati a 205.000 miglia dalla Terra in una navicella in avaria, essi combattono una battaglia disperata per sopravvivere. Nel frattempo, alla stazione di controllo, l'astronauta Ken Mattingly, il direttore di volo Gene Kranz e un eroico equipaggio di terra lottano contro il tempo e contro le avversità per riportarli a casa. Mentre in sala c'è un altro film "sulla Luna" (trovate qui la nostra recensione di First Man - Il primo uomo di Chazelle), non perdete in Tv l'appuntamento con il diretto e più illustre predecessore.

Moonrise Kingdom - ore 13.45, Studio Universal

Moonrise Kingdom, in onda alle 13.45 su Studio Univrsal, è stato il primo film di Wes Anderson ad essere presentato al Festival di Cannes. Sam e Suzy sono due adolescenti, si conoscono casualmente a una recita ed è subito colpo di fulmine. Si innamorano al punto di decidere di scappare insieme. I cittadini sono sconvolti e la fuga dei ragazzi getta nel caos l'intera comunità. Mentre le autorità li cercano, altre inaspettate e divertenti vicende metteranno completamente a soqquadro l'intera isola in cui vivono Sam e Suzy.

Memento - ore 13.45, Sky Cinema Cult

Memento, in onda alle 13.45 su Sky Cinema Cult, è anzitutto un racconto di Jonathan Nolan (creatore della serie tv Westworld), portato sullo schermo dal fratello Cristopher. Leonard Shelby (Guy Pearce) ha un'ossessione: vendicare lo stupro e l'omicidio di sua moglie. Il problema, che pare insormontabile, è che Leonard, la notte dell'omicidio, ha subito dei danni al cervello che hanno compromesso la sua memoria a breve termine. Questo non gli permette di acquisire ricordi nuovi. Così si arma del suo istinto e di un metodo originale per tentare di mettere ordine tra i fatti che potrebbero condurlo dall'assassino di sua moglie. Una favola spaventosa, che basa tutta la sua forza su uno splendido protagonista e sul gioco costante con il cinema noir. Soprattutto: anche all'ennesima visione quel finale non smetterà di far discutere.

La magnifica preda - ore 18.15, RaiMovie

La magnifica preda, in onda alle 18.15 su Rai Movie, ovvero quando Marilyn Monroe incontrò per la prima e unica volta il visionario Otto Preminger. Matt Carter è un agricoltore che vive con suo figlio. Un giorno salva dal fiume un uomo e una donna: lui gli prende il cavallo e si reca in città per registrare la proprietà di una miniera vinta al gioco, Kay invece resta con Matt... Uno dei personaggi più complessi mai interpretati dalla diva, che appare per tutto il film senza trucco e lustrini, così lontana dalla svampita bomba sexy che Hollywood le aveva cucito addosso.

Sils Maria - ore 21.00, Sky Cinema Cult

In Sils Maria, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Cult, Olivier Assayas sfrutta il mestiere dell'attor come punto d'osservazione privilegiato per una profonda riflessione sul corpo. Svizzera. Maria Enders (Juliette Binoche), attrice all'apice della sua carriera, viene chiamata a interpretare una nuova versione del dramma che la rese celebre vent'anni prima. A quei tempi interpretava il ruolo di Sigrid, un'affascinante ragazza, mentre ora le chiedono di interpretare l'altro ruolo, il suo capo Helena. Maria parte assieme alla sua assistente (Kristen Stewart) per andare a Sils Maria, un remoto paese delle Alpi, dove si preparerà per il ruolo. Ad interpretare quello che una volta su il suo personaggio sarà una giovane starlet di Hollywood con una spiccata propensione per gli scandali. Maria si ritrova dall'altra parte dello specchio, faccia a faccia con una donna ambiguamente affascinante, con un inquietante riflesso di sé.

L'allieva 2 - ore 21.15, Rai Uno

La fortunata fiction L'allieva torna stasera alle 21.25 su Rai Uno con altre due puntate della sua seconda stagione, Il passaggio e Insospettabile. Nel cast Alessandra Mastronardi, nei panni della protagonista Alice Allevi, e Lino Guanciale.

Pechino Express: Avventura in Africa - ore 21.20, Rai Due

La nona tappa di Pechino Express: Avventura in Africa va in onda stasera alle 21.20 su Rai Due. Il reality, giunto ormai alla sua settima edizione, è condotto da Costantino della Gherardesca.

La TV delle ragazze - ore 21.15, Rai Tre

Dopo il grande successo della scorsa settimana, torna la TV delle ragazze, stasera alle 21.15 su Rai Tre, ancora condotto da Serena Dandini, ancora con la promessa di riportare la satira nella prima serata delle reti Rai.

Inception - ore 21.15, Focus

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), protagonista d Inception, alle ore 21.15 su Focus, è un ladro, abile nell'estrazione di segreti dal profondo del subconscio durante la fase di sonno REM. La rara abilità di Cobb lo ha reso una delle figure chiave dello spionaggio internazionale, ma lo ha anche reso un fuggitivo. Adesso gli viene offerta una possibilità di redenzione, un ultimo lavoro che lo renderà nuovamente padrone della propria vita, ma solo se riuscirà a compiere un'impresa impossibile: lo scopo, stavolta, è quello di impiantare un'idea. Ma tutta l'esperienza accumulata non li ha preparati ad affrontare il terribile nemico che sembra prevedere ogni loro mossa... Mind-game movie per eccellenza, Inception è la vera magia di Christopher Nolan, che riesce a parlare come pochi del confine tra verità e apparenza in quello che doveva solo essere un blockbuster.

La foresta dei pugnali volanti - ore 21.15, Cielo

Con La foresta dei pugnali volanti, stasera alle 21.15 su Cielo, voliamo in Cina nell'anno 852. Per contrastare il corrotto potere centrale si formano eserciti di ribelli. Due capitani preparano un piano per catturarne il leader del gruppo più pricoloso: uno di loro, Jin, si fingerà un guerriero solitario e accompagnerà la bella rivoluzionaria cieca Mei proprio alla House of Flying Daggers. Epica cinese da esportazione quella di Zhang Yimou, ma le coreografie sono uno spettacolo per gli occhi.

Cinquanta sfumature di rosso - ore 21.15, Premium Cinema

Cinquanta sfumature di rosso, in onda alle 21.15, su Premium Cinema, è il terzo e ultimo capitolo della trilogia erotica delle cinquanta sfumature, in cui il rapporto tra Christian (Jamie Dornan) e Anastasia (Dakota Johnson) sarà ancora una volta messo a dura prova. Il film è esattamente come i famosissimi romanzi: potrà appassionare chi è alla ricerca di uno svago leggero, ma resta comunque puro intrattenimento di scarsissima qualità.

La vera storia di Jack lo Squartatore - From Hell - ore 21.15, Studio Universal

La vera storia di Jack lo Squartatore, in onda stasera alle 21.15 su Studio Univrsal, è il film ispirato al fumetto di Alan Moore. Londra, 1888. La città è sconvolta da una serie di efferati delitti che hanno come vittime delle prostitute. I delitti si ripetono con modalità sempre identica: alle vittime viene tagliata la gola e vengono poi asportati gli organi interni, con precisione chirurgica. La polizia brancola nel buio, la cittadinanza è terrorizzata. Le speranze di catturare il pericoloso maniaco, denominato dalla polizia "Jack", sono affidate all'ispettore Fred Abberline (Johnny Depp) poliziotto dedito all'oppio e afflitto da visioni che gli permettono di vedere in anticipo i delitti.

X-Factor 2018 - ore 21.15, Sky Uno

Il talent musicale X-Factor torna stasera alle 21.15 su Sky Uno con il suo quarto Live. Conduce Alessandro Cattelan, con la partecipazione dei quattro giurati: Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi.

Una pallottola spuntata - ore 22.40, Sky Cinema Comedy

Una pallottola spuntata, in onda alle 22.40 su Sky Cinema Comedy, è un classico della comicità demenziale. Il cattivo Vincent Ludwig organizza un attentato contro la Regina Elisabetta, in visita in città. L'imbranato tenente di polizia Frank Drebin sospetta fin dall'inizio che ci sia qualcosa di losco in quel Ludwig e, avendo capito cosa sta tramando, cerca di mettergli i bastoni fra le ruote e salvare la regina. Primo della serie di film con Leslie Nielsen.

Monty Python: Il senso della vita - ore 1.30, Studio Universal

Ne Il senso della vita, in onda alle ore 1.30 su Studio Universal, il noto gruppo di attori inglesi indaga, con la consueta ironia, i momenti salienti della vita in gustosissimi episodi alla scoperta de: il corpo umano e le sue funzioni, il "bello" della guerra, il miracolo della nascita e una speciale anteprima di quello che ci aspetta in paradiso! Tanti i momenti indimenticabili: forse il più famoso è lo sketch nel ristorante francese con il signor Creosote. E se il nome non vi dice granchè allora forse come indizio vi servirà una sola parola: mentina. Alla fine del film si comprende il vero senso della vita secondo i Monty Python? Naturalmente no, è puro sarcasmo: la vita non ha alcun senso logico.

