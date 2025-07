Un Posto al Sole, anticipazioni 2 luglio: Roberto e Marina capiscono di aver fatto un grave errore

Roberto e Marina hanno sancito dal notaio l'ingresso di una nuova socia nei Cantieri, Chiara Petrone. I due però, non hanno fatto i conti con le vere intenzioni della ricca ereditiera.

Lo capiranno nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai 3.

Scopriamo cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Roberto e Marina hanno ufficializzato l'ingresso di Chiara Petrone come nuova socia dei Cantieri; non sanno però che stanno per avere una brutta sorpresa. Intanto Michele Saviani continua ad indagare sulla scomparsa di Assane, stavolta aiutato da Agata: i due però, stanno davvero rischiando grosso e finiranno nei guai.

Nel frattempo, tra Guido e Mariella sembra essere ritornata la complicità di un tempo. Tra gli alti e bassi degli ultimi tempi, la loro relazione sembrerebbe sul punto di sbocciare di nuovo.

Anticipazioni 2 luglio: Roberto e Marina capiscono di aver fatto un grave errore

Gennaro Gagliotti

Viola ha creato un podcast e ora, finalmente, è il momento di mandarlo in onda. L'insegnante riuscirà finalmente nel suo intento, ma qualcuno dei presenti accuserà un malore.

Spostiamoci ai Cantieri, dove si profilano nuovi problemi per Marina e Roberto. Dopo aver firmato il contratto infatti, Chiara Petrone e Gennaro Gagliotti sono ora pronti alla loro rivalsa: lui per il controllo completo dell'azienda, lei per la radio. Ora, insieme, i due sono di fatto la maggioranza dei Cantieri.

Accortisi del terribile errore appena compiuto, i coniugi Ferri tentano una soluzione di emergenza: per riparare, chiedono aiuto a Filippo, sperando che possa far cambiare idea alla ragazza.

Infine, Michele rivela a Silvia cosa pensa di Agata, mentre Mariella sarà sempre più gelosa di Guido.