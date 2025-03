Inception, Lukas Haas rivela: "Leonardo DiCaprio ha dovuto incitarmi perché lo prendessi a schiaffi"

Lukas Haas ha svelato dei retroscena delle riprese di Inception, il film diretto da Christopher Nolan nel 2010 in cui ha avuto delle scene insieme a Leonardo DiCaprio.

Il suo personaggio, Nash, era un architetto che lavorava nel team guidato da Dom Cobb e veniva poi sostituito con Ariadne.

L'esperienza vissuta da Haas sul set di Nolan

Il film Inception era stato scritto e diretto da Nolan e raccontava la storia di un gruppo di ladri che aveva la capacità di entrare nei sogni delle persone e rubare segreti presenti nel loro subconscio. Nel cast c'erano anche Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe e Cillian Murphy.

DiCaprio nel film Inception

Lukas Haas, intervistato da ComingSoon, ha recentemente parlato dell'esperienza vissuta sul set: "Girare il film è stato incredibile. Che esperienza davvero cool. Ovviamente lavorare con Chris è stato incredibile. Lui è uno dei migliori registi presenti là fuori. Ma è stata fantastica anche perché stavamo lavorando. Quel piccolo lavoro che ho fatto nel film è stato girato in vari posti diversi: Tokyo, Londra, da qualche parte in Marocco, e un po' a Los Angeles. Quindi è stato semplicemente fantastico. Non puoi mai viaggiare in quel modo e lavorare a un film fantastico in contemporanea. Era stata certamente un'esperienza davvero spettacolare".

Nel film l'attore ha avuto anche una scena in cui prende a schiaffi DiCaprio: "Ed è stato divertente. Ma, onestamente, ero un po' nervoso all'idea di schiaffeggiarlo. Non sono una persona davvero fisica, non sono un tipo di persona che ama lottare. Non mi piace realmente, Quindi ha dovuto dire: 'Andiamo. Puoi colpirmi più forte, amico. Puoi colpirmi più forte rispetto a come hai fatto'. Quindi ho dovuto farmi forza per prenderlo realmente a schiaffi e colpirlo".