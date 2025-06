Will Smith rifiutò l'offerta di Christopher Nolan, che lo voleva in Inception: "Non l'avevo capito"

Un plot decisamente inafferrabile ha convinto la star di Bad Boys a declinare l'offerta di Christopher Nolan, convinto che i film ambientati in realtà alternative non avrebbero pagato al botteghino.

Will Smith avrebbe potuto recitare in Inception di Christopher Nolan, ma ha respinto la sua offerta perché non aveva capito niente della storia. Il divo lo ha confessato candidamente nel corso di un'intervista a radio Kiss Xtr, spiegando che alla fine al suo posto è stato chiamato Leonardo DiCaprio.

"Non credo di averlo mai detto pubblicamente prima d'ora, ma visto che siamo in vena di confidenze, posso dire che Chris Nolan mi ha offerto Inception e non l'ho capito. Non l'ho mai detto ad alta voce. Ora che ci penso, sono quei film che si addentrano in quelle realtà alternative... di solito non si presentano bene".

Il coinvolgimento mancato di Will Smith in Inception è stato rivelato per la prima volta dall'Hollywood Reporter vari mesi dopo l'uscita del film nei cinema, coronata da un incasso globale di 839 milioni. Fonti rivelarono all'epoca che Brad Pitt era, in realtà, la prima scelta di Nolan, ma lui aveva declinato immediatamente il progetto. Fu poi il turno di Will Smith, che a quel punto rivelò di non aver capito la trama. DiCaprio firmò subito dopo e si ritrovò al centro di un enorme successo.

Will Smith spiana la pistola

Il vero rimpianto di Will Smith

Dire no a Inception non è stata una scelta azzeccata, ma non è niente in confronto alla decisione di Will Smith di rifiutare il ruolo di Neo in Matrix. La parte andò poi a Keanu Reeves, diventando uno dei suou successi più epocali. Durante l'intervista radiofonica Will Smith ha ammesso: "Parlarne mi fa troppo male."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel 2019 il divo pubblicò un video su YouTube in cui spiegava perché aveva rifiutato Matrix. Il motivo principale era che non si sentiva in sintonia con la proposta dei fratelli Wachowski, il che, a suo dire, riguardava più lo stile di regia che la storia vera e propria. Smith rielaborò la proposta in questo modo: "Immaginate di essere coinvolti in una rissa. Voi saltate. Immaginate di potervi fermare a metà salto. Ma poi, la gente potrebbe vedere tutto intorno a voi a 360 gradi mentre vi fermate".