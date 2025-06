Netflix, da The Sandman 2 a The Old Guard 2 e La città proibita: tutti i titoli di luglio

Nuovi titoli in arrivo a luglio su Netflix: The Sandman 2, la nuova serie di Lena Dunham Too much, il film The Old Guard 2 e in arrivo in piattaforma l'acclamato, italiano, La città proibita.

Scopriamo tutti i titoli.

Le serie tv

Di seguito, le serie che troveremo su Netflix a luglio:

Dandan S2, dal 3 luglio

The Sandman S2, dal 3 luglio (volume 1) e dal 24 luglio (volume 2)

L'estate in cui Hikaru è morto, dal 5 luglio

Too much, dal 10 luglio

Sakamoto Days S1 parte 2, dal 14 luglio

The Chosen S1-S4, dal 14 luglio

Untamed, dal 17 luglio

Leanne, dal 31 luglio

The Sandman, Tom Sturridge è Sogno nella seconda stagione

The Sandman 2 adatterà la parte finale dei fumetti di Neil Gaiman e sarà rilasciata in due tranche. Dopo un fatidico ricongiungimento con la sua famiglia, Sogno dovrà compiere scelte impossibili per salvare se stesso, il suo regno e il mondo della veglia dalle conseguenze nefaste dei suoi errori passati. Nel suo percorso di redenzione, il cammino verso il perdono sarà pieno di ostacoli inaspettati: la vera assoluzione potrebbe costargli tutto.

Locandina di Too Much

Too much è una comedy romantica con Lena Duham. Dopo una rottura, Jessica, stacanovista newyorkese, si trasferisce a Londra con l'intenzione di restare sola; nella capitale inglese però, incontra Felix. E sarà proprio lui a farle riconsiderare l'idea di innamorarsi di nuovo.

Nella serie thriller Untamed invece, nell'immensa distesa del Parco nazionale di Yosemite, la morte di una donna trascina l' agente federale Kyle Turner in una terra senza legge. La serie segue l'agente mentre indaga sul caso e scopre i segreti nascosti dal parco.

I film

Questi invece, sono i film che troveremo in piattaforma:

The Old Guard 2, dal 2 luglio

La città proibita, dal 9 luglio

Mean Girls, dal 9 luglio

Madea, matrimonio alle Bahamas, dall'11 luglio

E poi si vede, dal 23 luglio

Un tipo imprevedibile 2, dal 25 luglio

Maledetto il giorno che t'ho incontrato, dal 25 luglio

Il secondo tragico Fantozzi, dal 25 luglio

In The Old Guard 2 Andy e la sua squadra di guerrieri immortali continuano portano avanti la loro missione di proteggere l'umanità. Questa volta, un nuovo e formidabile nemico minaccia il tessuto stesso della Vecchia Guardia.

La città proibita: Marco Giallini con Enrico Borello in una scena

Apprezzato film di Gabriele Mainetti, La città proibita è una storia in cui la città di Roma sposa le arti marziali. Il figlio del proprietario di un ristorante in difficoltà si allea con una ragazza cinese: lui cerca suo padre, lei sua sorella. Insieme, dovranno combattere fianco a fianco contro i membri più spietati della malavita romana.

I documentari

Infine, i documentari: