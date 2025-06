Squid Game 3, il creatore rivela: "In origine il finale era molto diverso"

Il finale della terza stagione di Squid Game unisce al tempo stesso tragicità e commozione, spiazzando i fan della serie Netflix che non si aspettavano certamente una conclusione di questo tipo.

Hwang Dong-hyuk, creatore e regista della serie, ha raccontato che quando iniziò a pianificare la seconda e la terza stagione di Squid Game, aveva pensato ad un finale differente.

Il finale originale di Squid Game

"Quando avevo solo un'idea vaga del tipo di storia che volevo raccontare nelle stagioni 2 e 3, in realtà avevo in mente un altro finale. Poi, durante il processo di scrittura, mentre creavo i personaggi, delineavo le fondamenta e la struttura della storia e tracciavo l'arco narrativo di Gi-hun, ho capito che quella non doveva essere la conclusione, e che questo nuovo finale era migliore, o quello giusto, per questo arco narrativo. C'è stato quindi un cambiamento molto radicale rispetto a quando avevo solo un'idea vaga della storia, e poi quando mi sono davvero immerso nella scrittura" ha spiegato Hwang Dong-hyuk.

Una scena della terza stagione di Squid Game

Per essere più specifico, Hwang ha sottolineato:"Nel finale, Gi-hun compie una scelta, e inizialmente, quando immaginavo solo dove mi avrebbe portato la storia, la scelta era esattamente l'opposto".

La piega presa dal finale di Squid Game 3 e il futuro con gli spin-off

Le decisioni finali di Gi-hun influenzano profondamente il Front Man, che nella seconda stagione si era travestito da giocatore per poter dimostrare a tutti la natura egoista dell'umanità.

A rafforzare la morale di Gi-hun nella terza stagione è anche il ricordo di Sae-byeok, compagna della prima stagione, che gli appare in visione per impedirgli di uccidere altri giocatori nel sonno.

Una scena di Squid Game 3

La storia di Gi-hun si è conclusa definitivamente ma Hwang ha lasciato aperti degli spiragli per futuri spin-off, come suggerisce la scena finale con la Reclutatrice (Cate Blanchett) che cerca partecipanti per uno Squid Game a Los Angeles.