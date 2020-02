No Time To Die: il tema musicale di Billie Eilish per la nuova missione di James Bond

La dominatrice dei Grammy Billie Eilish è l'autrice e interprete del tema musicale di No Time To Die, il nuovo film di James Bond.

No Time to Die è il titolo del tema musicale scritto e interpretato da Billie Eilish che i fan di James Bond potranno sentire sul grande schermo in occasione dell'ultima avventura dell'agente segreto interpretato da Daniel Craig, in arrivo nelle sale italiane l'8 aprile.

Il brano, molto atteso, era stato descritto dalla giovanissima star della musica come "una ballata" in occasione di un'intervista rilasciata sul red carpet degli Oscar 2020. La canzone creata per Bond 25, prodotta da Billie insieme al fratello e collaboratore Finneas, può contare sulla presenza di Johnny Marr alla chitarra e sugli arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Dunkley, come dimostrano alcuni passaggi che ricordano le canzoni precedentemente realizzate per il longevo franchise. La star della musica è diventata così l'artista più giovane a scrivere e incidere un tema musicale per le avventure dell'agente 007.

Billie Eilish sta infatti vivendo un incredibile periodo della sua carriera: dopo aver battuto tutti i record in occasione dei Grammy, la ragazza ha inoltre partecipato alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti assegnati dall'Academy interpretando una struggente versione di Yesterday in occasione del segmento In Memoriam.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.