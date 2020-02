Oscar 2020: Kobe Bryant nel tributo In Memoriam accompagnato dalla voce di Billie Eilish

Anche quest'anno il tributo In Memoriam agli Oscar 2020 ha commosso la platea, tra le star ricordatr anche l'omaggio a Kobe Bryant accompagnato dalla voce di Billie Eilish.

Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia degli Oscar 2020 è stato il tributo In Memoriam, un momento per ricordare le personalità del cinema scomparse durante il 2019, tra le star ricordate anche il campione dell'NBA Kobe Bryant nel video che è stato proiettato sulle note di Yesterday, cantata dalla giovane performer Billie Eilish.

Un commosso Steven Spielberg ha introdotto questo momento, un video tributo che ha omaggiato numerose star e professionisti del cinema e non solo, come la leggenda del basket Kobe Bryant, scomparso proprio poche settimane fa. Con lui sono stati ricordati anche Agnès Varda, Terry Jones, Danny Aiello, Stanley Donen, Anna Karina, Peter Mayhew, Doris Day, Rutger Hauer, Franco Zeffirelli, Peter Fonda e John Singleton. In ultimo, il ricordo è andato a Kirk Douglas, ultima vera leggenda del cinema che si è spenta pochi giorni fa.

Purtroppo, però, molti fan hanno notato una mancanza imperdonabile: l'attore Luke Perry, scomparso prematuramente lo scorso 4 marzo e membro del cast di C'era una volta a...Hollywood, nominato tra gli altri come Miglior Film. Con lui, sono stati dimenticati anche il giovane Cameron Boyce e Sid Haig che, però, insieme a Luke Perry, sono stati ricordati nella galleria dedicata agli scomparsi del 2019.