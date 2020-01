No Time To Die: nuove foto del film di James Bond con Daniel Craig

No Time to Die sarà l'ultimo film dedicato alle avventure di James Bond con Daniel Craig e online sono apparse nuove foto dell'atteso lungometraggio.

Bond 25 è stato diretto da Cary Joji Fukunaga e dovrebbe concludere la storia con al centro questa versione dell'iconico personaggio.

Daniel Craig interpreterà in No Time to Die l'agente 007, costretto a ritornare in azione e ad affrontare un nuovo nemico. Il protagonista, a Entertainment Weekly, ha dichiarato parlando della scelta di interpretare per la quinta volta Bond: "Ero fisicamente in grado di girarne un altro?".

Nel film Léa Seydoux riprende il ruolo della psicologa Madeleine Swann per cui l'agente aveva abbandonato il mondo dello spionaggio e l'attrice ha sottolineato: "Accadono cose. Tutto va in pezzi".

Le foto mostrano anche il ritorno di Jeffrey Wright, interprete dell'agente della CIA Felix Leiter e Naomie Harris che interpreta Eve Moneypenny. Il cast è completato anche da Rory Kinnear nella parte di Tanner e Ben Whishaw nel ruolo di Q.

Il premio Oscar Rami Malek sarà il villain Safin, mentre Lashana Lynch sarà Nomi, tra gli agenti 00, e descritta come determinata e decisa.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.