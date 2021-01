No Time to Die, Léa Seydoux: "Madeleine è il vero amore di James Bond"

L'attrice Léa Seydoux ha parlato di No Time To Die dichiarando che il personaggio di Madeleine Swann è il vero amore di James Bond.

In No Time to Die ritornerà in scena Madeleine Swann e la sua interprete Léa Seydoux ha parlato dell'importanza della presenza nella storia della sua Bond Girl.

L'attrice ha avuto modo di parlare del suo ritorno nel mondo dell'agente segreto in occasione di un episodio del podcast ufficiale dedicato al lungometraggio, la cui uscita nelle sale è stata più volte rimandata.

Léa Seydoux ha spiegato parlando di No Time to Die: "Penso fosse importante mostrare Bond di nuovo innamorato".

L'interprete di Madeleine ha poi aggiunto: "Ha avuto questa relazione con Vesper, ma lei lo ha tradito".

In Casino Royale l'attrice Eva Green ha interpretato Vesper accanto a Daniel Craig e l'affascinante personaggio ha tradito James Bond dopo che i due avevano cercato di iniziare una nuova vita insieme. Vesper perdeva poi la vita annegando, lasciando l'agente 007 in crisi e senza uno scopo nella propria dimensione privata.

Léa ha aggiunto che Swann sarà il suo vero amore di 007 e la storia d'amore sarà uno degli elementi principali di No Time To Die e offrirà un po' di modernità alla saga: "Si tratta di una storia d'amore, del legame tra loro due".

Nel venticinquesimo capitolo della storia dell'agente 007 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.