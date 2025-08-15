James Bond, rivelato un attore inaspettato che ha già sostenuto il provino per 007

Secondo fonti vicine a Amazon MGM Studios, un attore emergente ha già letto le battute di Bond 26, suggerendo che il prossimo 007 potrebbe sorprendere i fan con un volto nuovo e inaspettato.

Il mondo di James Bond è pronto a una nuova rivoluzione. Mentre il progetto del film James Bond 26 prende forma sotto la guida del regista Denis Villeneuve, iniziano a emergere i primi nomi degli attori che potrebbero vestire i panni dell'iconico 007. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Amazon MGM Studios ha avviato privatamente i provini per il ruolo già a fine giugno, puntando su talenti poco conosciuti, in controtendenza rispetto ai nomi più noti come Tom Holland o Jacob Elordi.

Tra questi spicca Scott Rose-Marsh, giovane attore che avrebbe letto alcune battute tratte da Goldeneye del 1995, con l'unica indicazione di non imitare alcun precedente Bond. Rose-Marsh, la cui carriera include titoli come Chloe e Wolves of War, era già comparso nelle discussioni sul casting all'inizio dell'anno, ma il suo coinvolgimento sembra ora più concreto.

Villeneuve e la scelta dei nuovi volti per James Bond

Denis Villeneuve, impegnato nelle riprese di Dune 3, sembra intenzionato a portare una ventata di freschezza al franchise, selezionando attori meno conosciuti per dare al personaggio di Bond un volto nuovo. Il casting segreto sottolinea l'approccio del regista, che mira a una reinterpretazione della spia britannica, più moderna ma fedele alla tradizione del franchise. L'interesse per Rose-Marsh potrebbe indicare una preferenza per attori con grande versatilità e capacità drammatiche, che possano interpretare un 007 più realistico e complesso.

A scrivere la sceneggiatura del nuovo film è Steven Knight, noto per Peaky Blinders e il recente The Immortal Man. Knight ha dichiarato di voler sviluppare un James Bond "più forte, audace e moderno", promettendo una versione della spia più intensa e profonda rispetto alle ultime interpretazioni. La sua esperienza nel raccontare storie drammatiche e realistiche potrebbe trasformare il tono del franchise, introducendo una dimensione più adulta e complessa del celebre agente segreto.

I fan di Bond restano in attesa di conferme ufficiali, ma l'ingaggio di Villeneuve e Knight suggerisce che il prossimo capitolo sarà innovativo, pur rispettando la tradizione. L'approccio di Amazon punta a combinare elementi classici con nuove idee, adattando il personaggio a un pubblico giovane senza rinunciare al fascino storico della saga. Nonostante i rumors su un Bond più leggero e legato alla cultura social, le ultime mosse della produzione indicano una direzione più ambiziosa, che potrebbe ridefinire il mito di 007 per la prossima generazione.