Morbius apre con 1,6 milioni di incasso al box office italiano

Morbius: Michael Keaton in un'immagine dal primo teaser trailer

Calorosa accoglienza per l'uscita italiana di Morbius, che schizza in testa al box office italiano segnando un incasso di 1,6 milioni di euro da 480 sale. Il tutto nonostante l'accoglienza della critica non sia stata delle migliori. Come rivela la recensione di Morbius, nel film Jared Leto guida il cast nel ruolo del Dottor Michael Morbius, uno scienziato affetto da una rara malattia del sangue che, in seguito a una cura sperimentale, si trasforma in un vampiro succhiasangue. Nel film anche Adria Ariona, Jared Harris, tyrese Gibson, Matt Smith e Michael Keaton nei panni di Avvoltoio.

Morbius: le scene dopo i titoli di coda del film

Solido debutto anche per il film d'animazione Dreamworks Troppo Cattivi - The Bad Guys. come rivela la recensione di Troppo cattivi, al centro della storia troviamo una banda criminale di animali che sta per tentare la sua truffa più impegnativa: diventare cittadini modello. Avventura e humor conquistano il pubblico con un film per famiglie che incassa 1,4 milioni di euro da 436 sale.

Perde una posizione la commedia di Riccardo Milani Corro da te, interpretata da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, cche è ora terza. il film vede protagonista un imprenditore scapolo e donnaiolo che si finge costretto su una sedia a rotelle per conquistare la sua nuova preda. Qui la nostra recensione di Corro da te, che raccoglie altri 380.000 euro arrivando a 1,9 milioni totali.

Corro da te, Miriam Leone: "Scegliere di vivere è la cosa più difficile e coraggiosa da fare"

Quarta posizione per The Batman, in classifica da 5 settimane. Il film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello incassa altri 355.000 euro arrivando a un totale complessivo di 9,7 milioni, un successo inaspettato perfino per una pellicola così attesa e ricca di star. Qui la nostra recensione di The Batman, i cui incassi sono un altro passo verso la normalità vista l'ottima ricezione avuta dalla pellicola che rilegge in chiave diversa le gesta di uno dei supereroi più amati.

The Batman: 10 cose the potreste non aver notato

Apre in quinta posizione il nuovo film di Sean Penn interpretato a fianco della figlia Dylan Penn, Una vita in fuga. spirato ad eventi realmente accaduti, il film segue la storia di John Vogel, il più noto falsario della storia degli Stati Uniti. John è un padre fuori dal comune che ha un legame molto forte con sua figlia, Jennifer. Jennifer impara da piccola a vivere la vita rischiando e tuffandosi nell'avventura insieme a suo padre, ma quando cresce l'immagine eroica di suo padre comincia a sgretolarsi contro la realtà dei fatti. Qui la recensione di Una nota in fuga, che debutta incassando 235.000 euro da 266 sale.