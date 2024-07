Morbius, il mea culpa del regista: "Non hanno fatto bene a scegliere me"

Morbius è tristemente noto per essere stato additato come uno dei cinecomic peggiori di sempre già all'indomani dell'uscita nel 2022. Non solo il film non ha avuto successo al box-office, ma è stato anche massacrato dalla critica, finendo per ottenere un punteggio del 15% su Rotten Tomatoes.

In una nuova intervista concessa a Deadline, il regista Daniel Espinosa ha commentato il suo operato dietro la macchina da presa, ammettendo di essersi reso conto di non essere stato adatto a quel progetto, in quanto è un tipo di persona che cerca di portare molte idee nei progetti a cui lavora. Con Morbius, forse c'erano "troppi cuochi in cucina", come ha spiegato lui stesso.

Quando gli è stato chiesto se avesse sofferto per gli scarsi risultati di Morbius, il regista ha risposto: "Sì. Fare un film e passare attraverso un comitato credo sia molto difficile, e alla fine ho pensato che forse un altro regista sarebbe stato più adatto". Espinosa ha aggiunto: "Sono conosciuto dagli studios per essere una persona con molte opinioni, e forse non stavano cercando quel tipo di regista".

Morbius: Jared Leto in un frame

Morbius ha finito per incassare solo 167 milioni di dollari in tutto il mondo, una grande delusione rispetto alla maggior parte degli altri film di supereroi a grande budget. Le carenze del film hanno ispirato parecchi meme su Internet con i fan che sostenevano scherzosamente che il film meritava una seconda uscita nelle sale.

La Sony ha quindi concesso a Morbius un'altra release, ma il film ha ricevuto un'altra batosta. A peggiorare la situazione, le nomination ai Razzies come Peggior film e Peggior regia, mentre Jared Leto e Adria Arjona sono stati dichiarati rispettivamente Peggior attore e Peggior attrice. Su queste pagine la nostra recensione di Morbius.

La Sony non ha avuto molta più fortuna con il film successivo dell'Universo di Spider-Man, Madame Web. Uscito a febbraio, Madame Web si è comportato peggio di Morbius, guadagnando poco più di 100 milioni di dollari al botteghino. Il suo punteggio su Rotten Tomatoes è fermo all'11%, nettamente inferiore a quello di Morbius. Il tempo ci dirà se la Sony riuscirà a rimettere in sesto il suo universo condiviso. I prossimi film del franchise, Venom: The Last Dance e Kraven il Cacciatore, usciranno rispettivamente a ottobre e dicembre di quest'anno.