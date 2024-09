Jared Harris ha accettato il ruolo in Morbius "soltanto per i soldi"

Durante una chiacchierata con un quotidiano britannico, Jared Harris ha approfondito il processo che porta un attore ad accettare determinati progetti. Intervistato sul suo prossimo film, Reawakening, Harris ha ripercorso parte della sua carriera.

In particolare, ha risposto ad una domanda sul criticatissimo Morbius, film Marvel prodotto da Sony e direetto da Daniel Espinosa, con protagonista il premio Oscar Jared Leto. Harris vi ha partecipato nei panni del dottor Emil Nicholas.

Scelte di carriera

"Ho un mutuo da pagare" ha risposto con sincerità l'attore "A volte dici sì a certe cose perché hai bisogno di guadagnare". Nel film, ha recitato al fianco di Leto nei panni dell'omonimo protagonista e della star de Il trono di spade Matt Smith nel ruolo dell'antagonista.

Una foto dal set di Morbius

Basato sul personaggio dei fumetti, Morbius segue le vicende del dottor Michael Morbius (Leto) che si trasforma involontariamente in un vampiro mentre sviluppa una cura per una malattia del sangue con la quale convive. Anche suo fratello Milo (Smith) acquisisce poteri da vampiro, portando i due a scontrarsi per le strade di New York.

Jared Harris è tra i più noti attori a livello internazionale e in carriera ha recitato in produzioni conosciute come Mad Men, Chernobyl e The Crown. Al cinema, è noto al grande pubblico per aver interpretato il professor Moriarty nel franchise di Sherlock Holmes con protagonisti Robert Downey Jr. nel ruolo del celebre investigatore privato di Baker Street e Jude Law nel ruolo del fido dottor Watson.

L'ultima partecipazione di Jared Harris al cinema risale al 2023 nel film Brave the Dark, diretto da Damian Harris. In tv ha partecipato alla serie tv di Apple TV+, Fondazione, nella quale ha recitato con Lee Pace, Lou Llobell, Laura Birn e Terrence Mann. La serie, prodotta da David S. Goyer, è liberamente ispirata all'omonima saga letteraria di Isaac Asimov.