Spider-Man 4: Michael Keaton anticipa il possibile ritorno dell'Avvoltoio nel MCU

Il villain di Keaton è rimasto un po' in sospeso dopo che i piani per un suo ritorno sono finora stati scartati dalla Sony

L'interprete dell'Avvoltoio Michael Keaton ha recentemente fornito un aggiornamento sul possibile ritorno del villain di Spider-Man nel MCU.

Keaton ha fatto il suo debutto nel MCU in Spider-Man: Homecoming nei panni di Adrian Toomes, alias Avvoltoio, il primo vero nemico supercriminale di Spider-Man nell'universo condiviso.

Dopo che l'Avvoltoio è stato mandato in prigione, la frattura multiversale aperta dal Doctor Strange nella battaglia finale di Spider-Man: No Way Home ha accidentalmente trasportato l'Avvoltoio nell'Universo di Spider-Man della Sony, dove Toomes ha incontrato Michael Morbius, come si vede nella scena post-credits di Morbius, che ha anticipato un eventuale team-up tra i due cattivi.

Spider-Man: Homecoming: Michael Keaton nel nuovo trailer del film

In una nuova intervista, Keaton ha rivelato di non aver "parlato con nessuno di nulla" riguardo al ritorno dell'Avvoltoio. L'attore non ha negato esplicitamente la possibilità di una nuova apparizione nel MCU o nell'universo di Spider-Man della Sony, ma ha confermato di non aver avuto colloqui con gli studios di recente.

Morbius: Michael Keaton anticipa il ritorno di Avvoltoio, Jared Leto lo elogia: "Fantastico lavorare con lui"

"È un personaggio interessante quel tizio. In realtà, sono stato lì per un minuto nel secondo film... È stata un'esperienza davvero divertente, ma non ho parlato con nessuno di niente. Anche perché di solito cerco di non parlare con nessuno. Non mi piace proprio la gente", ha scherzato l'attore che è tornato nelle sale con Beetlejuice Beetlejuice lo scorso settembre.

Il ritorno di qualsiasi personaggio Marvel, vivo o morto, è sempre possibile. Tuttavia, l'Avvoltoio di Michael Keaton ha un ostacolo davanti a sé. La scena post-credits di Morbius ha rivelato che l'Avvoltoio è stato trasportato nell'Universo di Spider-Man della Sony, il che significa che non può tornare sulla Terra-616 del MCU senza un aiuto esterno. I viaggi multiversali sono estremamente difficili, poiché anche potenti utenti della magia come Doctor Strange e Scarlet Witch devono adottare misure estreme per accedere ad altri universi, e solo la TVA e le varianti di Kang il Conquistatore possiedono la tecnologia necessaria per viaggiare tra le linee temporali.