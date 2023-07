Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno stabilisce un nuovo record per il franchise al botteghino USA

Partenza inferiore alle aspettative per Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, ma il film con Tom Cruise chiude il weekend a quota 80 milioni e stabilisce un nuovo record per il franchise.

La partenza di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno è stata meno scoppiettante del previsto, ma il film capitanato da Tom Cruise ha chiuso il weekend al primo posto del box office USA con un totale di 80 milioni, segnando un nuovo record per il franchise. Come segnala Deadline, Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha ottenuto il miglior incasso su 5 giorni del franchise con 80 milioni al botteghino nazionale raccolti in 4.327 sale e una media per sala di 12.988 dollari. Il tutto a fronte di un incasso globale di 235 milioni che indica come l'interesse nei confronti della saga action non sia ancora scemato dopo sette capitoli e con un ottavo in arrivo. Scoprite la nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno contiene scene dopo i titoli di coda?

Si conferma la rivelazione del botteghino americano estivo Sound of Freedom, thriller a sfondo religioso basato su una storia vera incentrato sul traffico sessuale di minori che scala la classifica arrivando al secondo posto. La pellicola, interpretata da Jim Caviezel e Mira Sorvino, ha incassato altri 27 milioni arrivando a un totale di 85,4 milioni fin dalla dall'apertura il 4 luglio. Numeri che ci insegnano a non sottovalutare mai l'appeal della religione su una gran fetta di pubblico americano.

Insidious - La porta rossa: Patrick Wilson in un'immagine

Dopo un solido debutto in prima posizione, l'horror Insidious: La Porta Rossa scivola al terzo posto con un incasso di 13 milioni che lo portano a un totale di 58 milioni in due settimane. Costato 16 milioni, il quinto capitolo della fortunata saga horror targata Blumhouse ha segnato il secondo miglior debutto del franchise dopo Oltre i confini del male - Insidious 2, forte di 40 milioni all'apertura nel 2013. Come rivela la nostra recensione di Insidious: La Porta Rossa il film, diretto da Patrick Wilson e ambientato dieci anni dopo gli eventi conclusivi del secondo film, torna a raccontare le vicende della famiglia Lambert, con Dalton alle prese con l'ingresso al college e il ritorno del demone Lipstick-Face.

Insidious: La Porta Rossa ha una scena dopo i titoli di coda?

Indiana Jones e il Quadrante del Destino scende in quarta posizione dopo due weekend, incassando altri 12 milioni e arrivando a un totale di 145,3 milioni. Costata 300 milioni, la pellicola avventurosa segna un parziale insuccesso eha ancora un lungo cammino davanti a sé prima di risultare in attivo. Qui la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vede nel cast anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e tante altre star.

Alberto Angela sull'incontro con Harrison Ford: "Per me lui è il vero Indiana Jones, è il mio eroe"

Il film d'animazione Disney/Pixar Elemental è quinto, aggiungendo altri 8,7 milioni agli incassi complessivi che raggiungono i 125,2 milioni. La pellicola, diretta da Peter Sohn, ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.