Alberto Angela sull'incontro con Harrison Ford: “Per me lui è il vero Indiana Jones, è il mio eroe”

Alberto Angela si è recato a Taormina, in occasione del festival del cinema, al fine di incontrare Harrison Ford alla premiere italiana di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, in sala a partire da mercoledì 28 giugno. Il celeberrimo divulgatore scientifico ha definito l'attore hollywoodiano "il suo eroe".

Secondo quanto riportato da Repubblica, Angela ha affermato: "Volevo tanto incontrarlo: per chiunque abbia la mia età, si occupi di storia, ami l'avventura, Indiana Jones-Harrison Ford è un simbolo, ha formato generazioni di archeologi. Ho incontrato l'uomo e insieme il pianeta Harrison Ford."

"Lui è l'attore che ha lavorato con i più grandi registi, che ha girato film indimenticabili: American graffiti, la saga di Indiana Jones e di Star wars, Blade runner, Il fuggitivo, Witness-Il testimone", ha continuato il divulgatore. "Non ha mai vinto l'Oscar, è stato candidato tante volte: chi, più di lui, l'avrebbe meritato? Credo che sia uno degli attori che abbia fatto guadagnare di più Hollywood. Al di là di questo, è una persona splendida."

"Mi ha colpito per la semplicità, come tutti i grandi. In genere si dice che non bisogna incontrare i propri idoli perché ti deludono sempre un po', posso dire che Harrison Ford non solo è una grande star ma è anche una gran bella persona. Di solito gli attori interpretano un ruolo, io penso che Indiana Jones sia Harrison Ford, interpreta se stesso", ha concluso Alberto Angela.