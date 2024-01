Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno in versione steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray è scontato su Amazon

È inutile negarlo, la saga di Mission: Impossible ha fatto la storia del suo stesso genere di appartenenza sul grande schermo, lanciando una serie di modelli narrativi e oltre ancora oggi citati e utilizzati nel settore. Proseguita nel corso degli anni, il suo ultimo capitolo al cinema, Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno si è fatto attendere abbastanza, alimentando ulteriormente la curiosità degli appassionati e di coloro che seguono queste pellicole da sempre, confermando ulteriormente lo spirito folle ed esplosivo sia di Tom Cruise che del suo Ethan Hunt.

In relazione a tutto ciò, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare una steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno splendida e in offerta. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 23,09€, con uno sconto del 34% sul prezzo mediano indicato (34,99€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione aggiuntiva sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una stupenda steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno

Su Amazon questa steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno viene così introdotta nella sezione "descrizione prodotto": "Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l'intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore. Include un Blu-ray Bonus ricco di contenuti speciali. Edizione Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray".

Mission: Impossible 8, Simon Pegg anticipa il ritorno di uno dei villain più popolari della saga

Se anche voi siete fan di Ethan Hunt e avete intenzione di collezionare o recuperare Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno non lasciatevelo scappare in questa versione su Amazon.